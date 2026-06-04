Axios: «Хезболла» отвергла условия прекращения огня между Израилем и Ливаном
Ливанская группировка «Хезболла» отвергла условия прекращения огня между Израилем и Ливаном, которые были согласованы при посредничестве США. Об этом сообщил Axios.
Согласно совместному заявлению США, Израиля и Ливана, стороны договорились о полном прекращении огня при условии, что движение «Хезболла» прекратит атаки и выведет своих бойцов из района к югу от реки Литани. Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг предложенное соглашение, назвав его «дорожной картой уничтожения части ливанского народа». По его словам, прекращение огня возможно только после полного вывода израильских войск с территории Южного Ливана.
Касем заявил, что движение продолжит атаки до тех пор, пока израильские силы остаются на территории страны. «Пока наши деревни подвергаются бомбардировкам и гибнут наши люди, север Израиля не будет в безопасности», – подчеркнул он.
Президент Ливана Жозеф Аун ранее сообщил, что Бейрут передаст Вашингтону официальную позицию «Хезболлы», а режим прекращения огня должен был вступить в силу через 24 часа после получения американской стороной необходимых гарантий.
По данным Axios, полное прекращение огня в Ливане является одним из ключевых требований Ирана на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу завершения войны. Источники издания отмечают, что отказ «Хезболлы» от соглашения и продолжение ударов по Израилю могут подтолкнуть Вашингтон к поддержке дальнейшей эскалации израильской военной операции в Ливане.
3 июня Трамп подтвердил New York Post, что во время телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «чертовым сумасшедшим». По словам главы Белого дома, причиной его недовольства стали действия Израиля в Ливане. 1 июня Трамп заявлял, что после серии телефонных переговоров Израиль и движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Он говорил, что израильские войска не будут направлены в Бейрут. В свою очередь Нетаньяху заявлял, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.