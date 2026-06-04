Axios: «Хезболла» отвергла условия прекращения огня между Израилем и Ливаном

3 июня Трамп подтвердил New York Post, что во время телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «чертовым сумасшедшим». По словам главы Белого дома, причиной его недовольства стали действия Израиля в Ливане. 1 июня Трамп заявлял, что после серии телефонных переговоров Израиль и движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Он говорил, что израильские войска не будут направлены в Бейрут. В свою очередь Нетаньяху заявлял, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.