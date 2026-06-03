Трамп подтвердил, что назвал Нетаньяху «чертовым сумасшедшим»

2 июня Axios со ссылкой на источники сообщил, что в ходе телефонного разговора Трамп в жесткой форме раскритиковал действия Израиля в Ливане, поскольку они, по его мнению, могли поставить под угрозу переговоры между США и Ираном. «Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме», – цитировал один из собеседников агентства слова Трампа к Нетаньяху.