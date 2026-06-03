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Трамп подтвердил, что назвал Нетаньяху «чертовым сумасшедшим»

Ведомости

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время недавнего телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «чертовым сумасшедшим». Об этом американский лидер заявил в интервью New York Post.

По словам Трампа, причиной его недовольства стали действия Израиля в Ливане. «Меня несколько беспокоила его постоянная вражда с Ливаном», – пояснил президент США.

При этом Трамп подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с Нетаньяху и продолжает взаимодействовать с ним.

Как зарубежные СМИ оценили разлад между Трампом и Нетаньяху

Политика / Международные новости

2 июня Axios со ссылкой на источники сообщил, что в ходе телефонного разговора Трамп в жесткой форме раскритиковал действия Израиля в Ливане, поскольку они, по его мнению, могли поставить под угрозу переговоры между США и Ираном. «Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме», – цитировал один из собеседников агентства слова Трампа к Нетаньяху.

По данным издания, Трамп признавал право Израиля на самооборону после обстрелов со стороны «Хезболлы», однако считал, что Нетаньяху «перегибал палку».

1 июня Трамп позже заявил, что после серии телефонных переговоров Израиль и движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Он пояснял, что израильские войска не будут направлены в Бейрут. В свою очередь Нетаньяху заявлял, что Израиль продолжит военные операции на юге Ливана.

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