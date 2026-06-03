Трамп подтвердил, что назвал Нетаньяху «чертовым сумасшедшим»
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время недавнего телефонного разговора резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и назвал его «чертовым сумасшедшим». Об этом американский лидер заявил в интервью New York Post.
По словам Трампа, причиной его недовольства стали действия Израиля в Ливане. «Меня несколько беспокоила его постоянная вражда с Ливаном», – пояснил президент США.
При этом Трамп подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с Нетаньяху и продолжает взаимодействовать с ним.
2 июня Axios со ссылкой на источники сообщил, что в ходе телефонного разговора Трамп в жесткой форме раскритиковал действия Израиля в Ливане, поскольку они, по его мнению, могли поставить под угрозу переговоры между США и Ираном. «Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме», – цитировал один из собеседников агентства слова Трампа к Нетаньяху.
По данным издания, Трамп признавал право Израиля на самооборону после обстрелов со стороны «Хезболлы», однако считал, что Нетаньяху «перегибал палку».