Главная / Политика /

Нетаньяху объявил о продолжении военных операций на юге Ливана

Ведомости

Израиль продолжит военные операции на юге Ливана, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом, передает израильский 13-й телеканал.

«Я говорил с президентом Трампом сегодня вечером и сказал ему, что, если "Хезболла" не прекратит нападать на наши города и наших граждан, Израиль нанесет удары по террористическим объектам в Бейруте. <...> В то же время ЦАХАЛ продолжит действовать, как и планировалось, на юге Ливана», – сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что позиция Тель-Авива в этих вопросах остается неизменной.

1 июня Трамп говорил, что в результате телефонных разговоров Израиль и ливанское движение «Хезболла» согласились на прекращение огня. Он отметил, что израильские войска не будут направлены в Бейрут.

Агентство Tasnim сообщало, что Иран принял решение немедленно прекратить переговоры с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. По данным издания, Тегеран также решил полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать «другие фронты», включая Баб-эль-Мандебский пролив.

