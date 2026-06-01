Tasnim: Иран прекращает переговоры с США из-за боевых действий в Ливане
Иран принял решение немедленно прекратить переговоры с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По данным издания, иранские официальные лица и участники переговорного процесса до этого подчеркивали необходимость прекращения военных операций Израиля в Ливане.
Кроме того, как утверждает Tasnim, Тегеран решил полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать «другие фронты», включая Баб-эль-Мандебский пролив.
1 июня сообщалось, что Израиль объявил о возобновлении ударов по южным пригородам Бейрута. Как сообщала The Times of Israel, соответствующее решение приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.
Израильские власти объяснили этот шаг продолжающимися атаками со стороны движения «Хезболла» и нарушением режима прекращения огня. В документе говорится, что армии Израиля поручено нанести удары по объектам движения в районе Дахия, который считается его оплотом в Бейруте.
Президент США Дональд Трамп 1 июня заявлял, что Иран заинтересован в заключении мирного соглашения, которое отвечало бы интересам Вашингтона и его союзников. В публикации в социальной сети Truth Social Трамп призвал критиков переговорного процесса не вмешиваться и выразил уверенность, что «все будет хорошо».