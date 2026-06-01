IMOEX2 581,77+0,63%RTSI1 145,15+0,63%RGBI118,65-0,17%
Главная / Политика /

Жители пригорода Бейрута начали массово покидать дома из-за планов Израиля

Ведомости

Жители южного пригорода Бейрута начали массово покидать дома после заявлений о возможном возобновлении израильских ударов. На выездах из районов уже образовались пробки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, после объявления перемирия в южный пригород вернулись немногие. До последнего времени мирная жизнь в пригороде частично восстанавливалась: работали небольшие магазины и кафе, велись разбор завалов и расчистка дорог.

31 мая Израиль сообщил о расширении наземной операции в Ливане. Израильская армия официально информировала, что «расширила свои операции против целей «Хезболлы» к северу от реки Литани» и что «операция расширяется и на другие районы». По данным корреспондента Axios Барака Равида, госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вашингтон предложил, чтобы шиитская организация «Хезболла» прекратила атаки на Израиль, а еврейское государство воздержалось от эскалации в Бейруте. По словам источника журналиста, это «создало бы условия для постепенной деэскалации напряженности и фактического прекращения боевых действий».

Рубио предложил Ливану и Израилю новую инициативу по прекращению огня

Политика / Международные новости

Массированные удары израильской авиации по Бейруту были приостановлены после первого раунда переговоров в середине апреля, когда стороны договорились о режиме прекращения огня.

