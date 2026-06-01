Жители пригорода Бейрута начали массово покидать дома из-за планов Израиля

31 мая Израиль сообщил о расширении наземной операции в Ливане. Израильская армия официально информировала, что «расширила свои операции против целей «Хезболлы» к северу от реки Литани» и что «операция расширяется и на другие районы». По данным корреспондента Axios Барака Равида, госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Вашингтон предложил, чтобы шиитская организация «Хезболла» прекратила атаки на Израиль, а еврейское государство воздержалось от эскалации в Бейруте. По словам источника журналиста, это «создало бы условия для постепенной деэскалации напряженности и фактического прекращения боевых действий».