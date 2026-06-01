Рубио предложил Ливану и Израилю новую инициативу по прекращению огня
Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу по прекращению огня. Об этом сообщил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
Переговоры прошли в течение 48 часов, рассказал журналисту собеседник. Вашингтон предложил, чтобы шиитская организация «Хезболла» прекратила атаки на Израиль. В свою очередь, еврейское государство воздержится от эскалации в Бейруте. По словам источника, это «создало бы условия для постепенной деэскалации напряженности и фактического прекращения боевых действий».
По словам Равида, Аун попытался продвинуть это предложение, но ответ спикера ливанского парламента Набиха Берри «был уклончивым и разочаровал США». Берри, как сообщил источник, заявил, что ему удастся добиться от «Хезболлы» обещания соблюдать режим прекращения огня, но возложил ответственность за прекращение огня на Израиль. На этой неделе в Вашингтоне запланирован новый раунд переговоров между дипломатами Ливана и Израиля.
31 мая Израиль объявил о новом расширении своей наземной операции в Ливане. Израильская армия официально сообщила, что «расширила свои операции против целей «Хезболлы» к северу от реки Литани» и что «операция расширяется и на другие районы». После этого глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро потребовал экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного израильским военным операциям в Ливане.