Рубио предложил Ливану и Израилю новую инициативу по прекращению огня

По словам Равида, Аун попытался продвинуть это предложение, но ответ спикера ливанского парламента Набиха Берри «был уклончивым и разочаровал США». Берри, как сообщил источник, заявил, что ему удастся добиться от «Хезболлы» обещания соблюдать режим прекращения огня, но возложил ответственность за прекращение огня на Израиль. На этой неделе в Вашингтоне запланирован новый раунд переговоров между дипломатами Ливана и Израиля.