Столкнется ли Израиль с новым «ливанским синдромом»Израильская армия расширяет зону контроля в Ливане, игнорируя перемирие
Израильская армия в ходе продолжающейся наземной операции 31 мая заняла средневековый замок крестоносцев Бофор на юге Ливана к северу от реки Литани недалеко от горы Хермон, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (АОИ). Это, по словам израильских военных, было сделано с целью обеспечения безопасности приграничных израильских населенных пунктов на севере страны и уничтожения «инфраструктуры террористов». В результате этой военной кампании израильтяне вновь вернули под свой контроль указанный объект и прилегающие к нему территории спустя 26 лет после своего ухода оттуда.
Крепость Бофор, построенная в период крестовых походов XII в., занимает господствующее положение над значительной частью юга Ливана и северными приграничными территориями Израиля. По данным израильских военных, этот объект служил опорным пунктом для дружественной Ирану шиитской группировки «Хезболла», откуда боевики совершали вылазки против израильских военных. Операции по его захвату предшествовала массированная израильская артиллерийская и воздушная атака по позициями группировки в этом районе. В настоящее время армия расширяет зону своего контроля, добавили в АОИ.
Одновременно официальный представитель израильской армии Авихай Адраи на странице в соцсети Х призвал ливанцев, проживающих к югу от реки Захрани (в 35 км от ливано-израильской границы), спешно покинуть свои дома на время военной операции Израиля.
Вскоре министр обороны на своей странице в Х написал, что захват израильтянами замка Бофор – «ясный сигнал» бойцам «Хезболлы». Он также пообещал, что израильские военные останутся на этой территории на неопределенный срок.
«Хезболла» пока никак не комментировала сообщения о захвате средневековой крепости. Однако премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил израильскую эскалацию и предупредил, что израильтяне не смогут достичь безопасности за счет политики выжженной земли и новых разрушений в Ливане. При этом спикер ливанского парламента Набих Берри (лидер шиитского движения «Амаль»), наоборот, осудил свое правительство за их готовность продолжить переговоры с Израилем.
Израильская армия продолжает военные операции на ливанской территории с 25 мая, несмотря на объявленное 15 мая по итогам переговоров в Вашингтоне представителями Ливана и Израиля 45-дневное перемирие. С тех пор АОИ расширила зону контроля на юге Ливана и отказывается оттуда уходить, пока «Хезболла» не сложит оружие.
Замок Бофор в одинаковой мере имеет символическое и военное значение как для Израиля, так и для местных арабов. До гражданской войны в Ливане (1975–1990 гг.) изначально этот объект использовали бойцы Организации освобождения Палестины (ООП, с 1994 г. организация управляет частью Западного берега реки Иордан) для обстрела северных израильских городов. Впоследствии, в 1982 г., израильтяне в ходе военной операции выбили палестинцев с этой территории и включили исторический памятник и окружающие его районы в свою «зону безопасности». Оттуда израильская армия ушла лишь в 2000 г. после многолетней партизанской войны с боевиками «Хезболлы».
Израильское руководство не заинтересовано на данном этапе связывать ливанский фронт с перемирием между США и Ираном, констатирует научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Пока израильтяне расширяют зону контроля, с тем чтобы остановить обстрелы севера Израиля и по возможности усилить военное давление на «Хезболлу». Теоретически еврейское государство также рассматривает вариант использования занятой территории в качестве переговорного инструмента в потенциальном диалоге с ливанскими властями, полагает эксперт.
При этом израильское руководство на данном этапе не верит в эффективность ливано-израильских переговоров, поскольку Бейрут не желает и в не в состоянии разоружить «Хезболлу», отмечает Самарская. Занятие Израилем новых ливанских территорий пока имеет тактический военный смысл, но в долгосрочной перспективе эта опция может стать для них тупиковой, учитывая опыт предыдущих ливанских кампаний, предупредил эксперт.
Израиль использует открывшееся окно возможностей с целью серьезного ослабления «Хезболлы», пока не восстановился так называемый сирийский мост между Ираном и его союзниками в Ливане через Сирию, заметил старший эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. По его мнению, израильские военные, скорее всего, уже не уйдут с занятых территорий в среднесрочной перспективе и попытаются воссоздать там марионеточные структуры, подобные военизированным формированиям Армии южного Ливана (существовала с 1976 по 2000 г. и комплектовалась из лояльных Израилю местных шиитов, христиан и друзов), чтобы чужими руками решать военные и политические цели.
Израильская военная операция на юге Ливана проводится не с целью срыва американо-иранских переговоров о прекращении огня, а для решения оперативно-тактических задач на территории соседней страны, уверен аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров. В районе Бофора «Хезболла» ранее концентрировала значительные силы и оттуда запускала боевые дроны по позициям израильской армии. «В ходе боевых действий «Хезболла» еще в состоянии оказывать серьезное сопротивление Израилю и наносить чувствительные удары по позициям израильтян. Полагаю, продолжение израильского наступления приведет к большей эскалации, а ракетные удары ливанцев усилятся. В конечном счете это может стать прелюдией для более масштабного израильского наступления в Ливане наподобие 1982 г.», – предупредил эксперт.