Столкнется ли Израиль с новым «ливанским синдромом»

Замок Бофор в одинаковой мере имеет символическое и военное значение как для Израиля, так и для местных арабов. До гражданской войны в Ливане (1975–1990 гг.) изначально этот объект использовали бойцы Организации освобождения Палестины (ООП, с 1994 г. организация управляет частью Западного берега реки Иордан) для обстрела северных израильских городов. Впоследствии, в 1982 г., израильтяне в ходе военной операции выбили палестинцев с этой территории и включили исторический памятник и окружающие его районы в свою «зону безопасности». Оттуда израильская армия ушла лишь в 2000 г. после многолетней партизанской войны с боевиками «Хезболлы».