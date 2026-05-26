Политика /

Что известно о новых ударах Израиля в ближневосточном регионе

ЦАХАЛ нанесла удары по югу Ливана, Трамп звонит Нетаньяху
Татьяна Мозолевская
TASS

Израиль 26 мая расширил военную операцию сразу на нескольких направлениях ближневосточного региона – Армия обороны страны (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа и югу Ливана. «Ведомости» собрали, что известно о новых атаках к настоящему моменту.

Как пишет The Guardian, ЦАХАЛ сообщила об ударах по палестинской группировке «Хамас» в секторе Газа, целью которого стал Мухаммед Оде – новый глава вооруженного крыла группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама». В совместном заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца говорится, что Оде был «одним из организаторов резни 7 октября». Он возглавил военное крыло «Хамас» после того, как его предшественник Изз ад-Дин аль-Хаддад был убит в результате израильского удара по Газе.

Параллельно Израиль усилил удары по Ливану. По данным ливанского Национального информационного агентства, один из ударов был нанесен рядом с государственной больницей города Набатия на юге страны, повреждены отделения медкластера. Минздрав Ливана сообщил, что в результате удара по городу Машгара накануне погибли не менее 11 человек, включая двух девочек и женщину. Еще 15 человек получили ранения, среди них ребенок. Израильская армия заявила, что атаковала объекты инфраструктуры группировки «Хезболла», где была зафиксирована «террористическая активность».

Израиль возобновил наземную операцию в Ливане

Политика / Международные отношения

Нетаньяху заявил, что Израиль «усиливает операции» в Ливане и расширяет наземное присутствие. «Армия обороны Израиля действует значительными силами на земле и берет под контроль стратегически важные позиции», – сказал премьер на заседании кабинета безопасности.

Позднее журналист Axios Барак Равид сообщил, что президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с Нетаньяху.

26 мая ЦАХАЛ начал наземную операции в Ливане, в том числе в районах за так называемой «желтой линией». По данным телеканала N12, военнослужащие «Хезболлы» открыли артиллерийский огонь по ЦАХАЛ, а также отправили им навстречу беспилотники, чтобы задержать продвижение израильских войск. Войска ЦАХАЛ уже находятся в районе реки Литани.

