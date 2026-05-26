Израиль возобновил наземную операцию в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операции в Ливане, в том числе в районах за так называемой «желтой линией», сообщил N12.
По данным телеканала, военнослужащие «Хезболлы» открыли артиллерийский огонь по ЦАХАЛ, а также отправили им навстречу беспилотники, чтобы задержать продвижение израильских войск. Войска ЦАХАЛ уже находятся в районе реки Литани.
21 мая минздрав Ливана рассказал, что израильские авиация и артиллерия продолжают наносить удары по южным и восточным районам Ливана. За последние сутки погибли 16 человек, еще 35 получили ранения.
15 мая сообщалось, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней. Об этом сообщал представитель госдепартамента США Томми Пиготт. По его словам, 2 и 3 июня госдеп вновь организует политический трек переговоров, а 29 мая в Пентагоне стартует отдельный трек по вопросам безопасности с участием военных представителей двух стран.
15 апреля «Ведомости» писали, что правительство Ливана пытается разоружить «Хезболлу» с ноября 2024 г. – с момента заключения предыдущего соглашения о прекращении огня между Израилем и шиитской группировкой. Но эти усилия не привели к каким-либо результатам. Кроме того, ливанские власти опасаются, что этот процесс может спровоцировать новую гражданскую войну, как это было в 1975–1990 гг.
Даже если Израилю и Ливану удастся договориться, без функциональных инструментов достижение долгосрочной региональной стабилизации вряд ли будет возможно, констатирует научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская.