Политика

Минздрав Ливана заявил о гибели более 3000 человек из-за атак Израиля

Израильские авиация и артиллерия продолжают наносить удары по южным и восточным районам Ливана. За последние сутки погибли 16 человек, еще 35 получили ранения. Об этом сообщил минздрав республики в соцсети X.

Согласно опубликованной ведомством сводке, общее число погибших с начала военной эскалации 2 марта достигло 3089 человек. Количество пострадавших выросло до 9397.

В министерстве отметили, что в ряде населенных пунктов продолжается разбор завалов, поэтому число жертв и раненых может увеличиться.

15 мая сообщалось, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней. Об этом сообщал представитель госдепартамента США Томми Пиготт. По его словам, 2 и 3 июня госдеп вновь организует политический трек переговоров, а 29 мая в Пентагоне стартует отдельный трек по вопросам безопасности с участием военных представителей двух стран.

