Минздрав Ливана заявил о гибели более 3000 человек из-за атак Израиля

15 мая сообщалось, что Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней. Об этом сообщал представитель госдепартамента США Томми Пиготт. По его словам, 2 и 3 июня госдеп вновь организует политический трек переговоров, а 29 мая в Пентагоне стартует отдельный трек по вопросам безопасности с участием военных представителей двух стран.