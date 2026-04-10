Ожидает ли Ливан судьба сектора Газа

И хотя Иран и США объявили о временном прекращении огня 8 апреля, Израиль до сих пор отказывается распространять это перемирие на ливанскую территорию. Наоборот, в тот же день израильский министр обороны Исраэль Кац объявил о развертывании на юге Ливана крупной группировки войск с целью проведения зачистки этой территории от военной инфраструктуры «Хезболлы» на глубину 4 км от границы, а также о планах уничтожить там всю гражданскую инфраструктуру и дома, за исключением местных христианских общин. Впрочем, сопротивление «Хезболлы» не сломлено: 15 апреля шиитская группировка выпустила с ливанской территории по израильским городам около 40 ракет, в ответ израильские ВВС нанесли удар более чем по 200 целям боевиков, сообщили в пресс-службе АОИ.