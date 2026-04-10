Ожидает ли Ливан судьба сектора Газа

Ожидает ли Ливан судьба сектора ГазаИзраиль хочет от ливанского правительства разоружения «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (АОИ) продолжает наземную операцию на юге Ливана, несмотря на первые за последние 33 года прямые переговоры между израильским и ливанским представителями с целью прекращения огня, сообщила 15 апреля пресс-служба АОИ. Военная кампания проводится с целью укрепления «передового оборонительного пункта» на юге Ливана для защиты северных израильских городов, подчеркнули в армейском ведомстве.
Одновременно с этим пресс-секретарь АОИ Авихай Адраи в соцсети Х в очередной раз призвал жителей южного Ливана немедленно покинуть свои дома в связи с боевыми действиями. Всего, по оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны свои дома был вынужден покинуть каждый пятый из 5,5 млн жителей Ливана.
И хотя Иран и США объявили о временном прекращении огня 8 апреля, Израиль до сих пор отказывается распространять это перемирие на ливанскую территорию. Наоборот, в тот же день израильский министр обороны Исраэль Кац объявил о развертывании на юге Ливана крупной группировки войск с целью проведения зачистки этой территории от военной инфраструктуры «Хезболлы» на глубину 4 км от границы, а также о планах уничтожить там всю гражданскую инфраструктуру и дома, за исключением местных христианских общин. Впрочем, сопротивление «Хезболлы» не сломлено: 15 апреля шиитская группировка выпустила с ливанской территории по израильским городам около 40 ракет, в ответ израильские ВВС нанесли удар более чем по 200 целям боевиков, сообщили в пресс-службе АОИ.
Израиль, скорее всего, продолжит военные операции против «Хезболлы», но эта кампания не станет легкой прогулкой для израильской армии, считает аналитик факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Наджаров. Во-первых, шиитская группировка смогла восстановиться после предыдущей войны и продолжает наносить болезненные удары по позициям АОИ. Во-вторых, движение обладает большой номенклатурой вооружений, отметил эксперт. «Если израильские военные решат превратить Южный Ливан во вторую Газу, то еврейское государство может столкнуться не только с сильным военным сопротивлением, но и с санкциями со стороны ряда западных государств. Потенциальное открытие ливанской армией второго фронта против своих шиитских соотечественников может обернуться тяжелыми последствиями как для страны, так и для самой ливанской правящей верхушки», – предупредил Наджаров.
Израильская армия методично уничтожает ливанские населенные пункты на юге страны, чтобы впоследствии превратить эти территории в выжженную землю, уверен старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По замыслу израильских властей это может помешать ливанцам вернуться в свои дома, а также позволит израильской армии оккупировать эту зону, допускает эксперт.
Продолжающиеся боевые действия между Израилем и «Хезболлой» влияют на позицию Ирана. Как пишет Al-Akhbar со ссылкой на иранские дипломатические источники, Тегеран не согласится проводить второй раунд мирных переговоров с США в то время, когда израильская армия наносит удары по ливанским населенным пунктам.
На этом фоне посол Израиля в США Йехиэль Лейтер 14 апреля провел прямые переговоры со своей ливанской коллегой Надой Хамаде Моавад при посредничестве американского госсекретаря Марко Рубио с целью прекращения боевых действий в Ливане и обсуждения условий разоружения «Хезболлы». После этой встречи на пресс-конференции Лейтер сообщил о желании ливанского правительства освободить свою страну от военного присутствия шиитской группировки. Он не ответил, планируют ли израильтяне прекращать атаки на соседнюю республику, но добавил, что между двумя странами должна быть установлена «четко обозначенная граница».
В свою очередь ливанский посол назвала эти переговоры конструктивными, а также призвала израильскую сторону к скорейшему прекращению огня, возвращению всех перемещенных лиц в свои дома, а также указала на тяжелый гуманитарный кризис в Ливане. Наконец, Рубио отметил, что одна встреча не может решить «все сложности», но выразил надежду, что последующий диалог поможет сформировать основу для долгосрочного мира.
Прорыв в ливано-израильских переговорах на данный момент маловероятен, считает Наджаров. С одной стороны, без участия «Хезболлы» компромисс между сторонами невозможен. С другой, продолжает эксперт, Израиль сегодня сам не заинтересован в поиске мирного решения конфликта. «В краткосрочной перспективе израильское руководство пытается сохранить участие США в войне на Ближнем Востоке, чтобы не остаться один на один с Ираном и его региональными союзниками», – объяснил востоковед.
Ливанскому руководству будет крайне сложно найти точки соприкосновения в переговорах с израильтянами, соглашается Сухов: «И не важно, будет ли «Хезболла» участвовать в процессе или нет».
Правительство Ливана пытается разоружить «Хезболлу» с ноября 2024 г. – с момента заключения предыдущего соглашения о прекращении огня между Израилем и шиитской группировкой. Но эти усилия не привели к каким-либо результатам. Кроме того, ливанские власти опасаются, что этот процесс может спровоцировать новую гражданскую войну, как это было в 1975–1990 гг.
Даже если Израилю и Ливану удастся договориться, без функциональных инструментов достижение долгосрочной региональной стабилизации вряд ли будет возможно, констатирует научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. «К тому же пока довольно сложно представить добровольное разоружение «Хезболлы», поэтому потенциальное перемирие наверняка будет регулярно нарушаться», – полагает эксперт.