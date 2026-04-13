Почему провалился первый раунд американо-иранских переговоров

Почему провалился первый раунд американо-иранских переговоровДональд Трамп объявил о блокаде Ормуза
В Исламабаде в ночь на 12 апреля завершились американо-иранские переговоры, проходившие при посредничестве Пакистана. Встреча продлилась почти 21 час и так не привела к каким-либо результатам. Американскую переговорную делегацию представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а иранскую – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Арагчи. Каждая сторона в итоге обвинила другую в провале переговоров.
Незадолго до вылета из пакистанской столицы Вэнс в разговоре с журналистами назвал провал в переговорах «плохой новостью» скорее для Ирана, чем для США. По его словам, американская сторона достаточно «четко обозначила красные линии», но иранцы якобы отказались принимать эти условия, в том числе по ракетно-ядерной программе, несмотря на «окончательное и лучшее предложение».
В тот же день Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что представителям США и Ирана на переговорах удалось согласовать все вопросы, кроме ядерной программы. Поэтому он приказал военно-морскому флоту начать блокаду Ормузского пролива и задерживать суда, которые заплатили Тегерану за проход по этому маршруту. Кроме того, президент США заявил, что для него не имеет значения, заключит ли Вашингтон сделку с Тегераном или нет, поскольку, по его мнению, американцы и без этого «одержали победу в войне». После решения Трампа блокада Ормузского пролива стала двойной, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. В первую очередь это может навредить дружественным Вашингтону государствам Персидского залива. «Наверняка это приведет к снижению их доходов от экспорта нефти и газа. Вероятно, арабские государства попытаются надавить на Трампа, с тем чтобы он снял блокаду. Другое дело – не факт, что он поддастся их давлению», – полагает эксперт.
В свою очередь, Галибаф заявил, что американской стороне на переговорах «не удалось завоевать доверие иранцев». Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на своей странице в соцсети Х написал, что американо-иранские переговоры закончились безрезультатно из-за «чрезмерности требований» американской стороны. Правда, чуть позже на брифинге он заявил, что в ходе этой встречи сторонам удалось достичь взаимопонимания по некоторым темам, но «по двум-трем важным вопросам им не удалось договориться». «Естественно, невозможно достичь соглашения всего за одну сессию», – добавил иранский дипломат. После окончания встречи МИД Пакистана призвал США и Иран продолжить соблюдать перемирие. Член израильского военно-политического кабинета Зеэв Элькин в эфире армейского радио не исключил проведения нового раунда американо-иранских переговоров, одновременно призвав Тегеран «не играть с огнем».
Как пишет Reuters со ссылкой на пакистанский источник, во время переговоров в Исламабаде делегации США и Ирана испытывали «перепады настроения». Основным камнем преткновения остаются проблема контроля над Ормузским проливом (Тегеран настаивает на новом режиме прохода судов) и ядерная энергетика, писали Axios и агентство Fars со ссылкой на источники. Кроме того, иранская сторона в ходе диалога заявила о нежелании отказываться от своих запасов обогащенного урана. При этом, по данным Tasnim, на переговорах иранская сторона предложила американцам «разумные инициативы» и теперь, по словам собеседника агентства, «мяч на стороне Белого дома». Источник катарского издания Al-Araby Al-Jadeed сообщил, что американская делегация категорически отказалась включить Ливан в возможную сделку с Тегераном.
С начала перемирия 8 апреля ни США, ни Иран пока не представили официального списка требований для заключения мирной сделки. Согласно сообщениям СМИ, помимо установления нового режима прохода судов через Ормузский пролив Тегеран настаивает на полном выводе американской армии с Ближнего Востока и закрытии военных баз США в регионе. Кроме этого власти Исламской Республики хотят получить военные репарации со стороны США и Израиля и снять все санкции, а также распространить режим прекращения огня на Ливан. Со своей стороны, Вашингтон желает немедленного открытия Ормузского пролива, демонтажа иранской ракетно-ядерной программы и прекращения помощи Ирана его региональным прокси.
Ирано-американские переговоры на данном этапе изначально обречены на провал, уверен главный редактор сайта «Иран-1979» иранист Исмагил Гибадуллин. По его словам, стороны еще не созрели для серьезной сделки и это стало ясно в первые часы после начала перемирия, когда Израиль продолжил наносить интенсивные удары по позициям «Хезболлы» в Ливане. «Даже если бы у руководства США была единая, консолидированная позиция, которую они были бы готовы представлять в переговорном процессе, главный инициатор всей этой региональной войны в лице Израиля не заинтересован в американо-иранском диалоге, потому что считает, что он не достиг ни одной из своих целей в конфликте», – заметил эксперт.
По мнению Гибадуллина, продуктивный американо-иранский диалог будет возможен только после того, как израильское руководство осознает всю глубину своего стратегического провала. Пока, отмечает эксперт, ни одна сторона не готова пойти на уступки без действительно серьезного ущерба противнику.
Факт прямых переговоров между США и Ираном после 40 дней войны – беспрецедентное само по себе событие и означает провал американской дипломатии давления, говорит иранист Анастасия Кислицына. По ее мнению, несмотря на отсутствие между сторонами соглашения, продолжение американо-иранского диалога станет возможным лишь после очередного вооруженного обострения. Потенциально стороны смогут договориться только после того, как американцы станут более договороспособными. А пока текущий контекст, судя по всему, кажется Трампу не слишком убедительным для завершения войны, отмечает эксперт: «Тегерану и его региональным союзникам есть чем ответить на эти вызовы. Поэтому нам придется ждать формирования подходящих условий для сделки. Но даже сейчас очевидно, что потребуются колоссальные коллективные дипломатические усилия для стабилизации ситуации».
Окончание перемирия с высокой долей вероятности приведет к значительному повышению уровня региональной эскалации, полагает Гибадуллин. Доверие иранцев к США и Израилю фундаментально подорвано, отметил он.
Первая с начала перемирия встреча делегаций США и Ирана прежде всего была направлена на создание доверия между сторонами, сказал доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. На данный момент сохраняется высокий риск срыва переговоров, поскольку каждая сторона считает себя победителем и не готова идти на уступки, добавил эксперт. «Думаю, они не смогут договориться до истечения перемирия. Американцы возобновят боевые действия, чтобы улучшить свои переговорные позиции, либо в виде бомбардировок, либо через наземную операцию по захвату острова Харк в Персидском заливе. С этой целью сегодня Пентагон наращивает в регионе наземные силы», – предупредил политолог.