Почему провалился первый раунд американо-иранских переговоров

В тот же день Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что представителям США и Ирана на переговорах удалось согласовать все вопросы, кроме ядерной программы. Поэтому он приказал военно-морскому флоту начать блокаду Ормузского пролива и задерживать суда, которые заплатили Тегерану за проход по этому маршруту. Кроме того, президент США заявил, что для него не имеет значения, заключит ли Вашингтон сделку с Тегераном или нет, поскольку, по его мнению, американцы и без этого «одержали победу в войне». После решения Трампа блокада Ормузского пролива стала двойной, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. В первую очередь это может навредить дружественным Вашингтону государствам Персидского залива. «Наверняка это приведет к снижению их доходов от экспорта нефти и газа. Вероятно, арабские государства попытаются надавить на Трампа, с тем чтобы он снял блокаду. Другое дело – не факт, что он поддастся их давлению», – полагает эксперт.