США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров

США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоровТегеран не возьмет на себя обязательство отказаться от ядерного оружия
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что после долгих переговоров в Пакистане соглашения о прекращении войны с Ираном не достигнуто. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает CNN. Переговоры США и Ирана в Исламабаде продолжались 21 час.
Иран не возьмет на себя обязательство отказаться от ядерного оружия, заявил Вэнс, добавив, что американские переговорщики сделали свое «окончательное и лучшее предложение», но Тегеран отказался принять условия сделки США.
Сейчас у Тегерана нет планов на новый раунд переговоров, сообщают СМИ. Иранские журналисты объяснили провал переговоров «чрезмерными» требованиями Соединенных Штатов.
Неудача в сделке ставит под сомнение двухнедельное перемирие, объявленное 8 апреля, и открытие Ормузского пролива, без которого мировые энергетические поставки будут продолжать блокировать. «Иран никуда не спешит, и пока США не согласятся на разумное соглашение, статус Ормузского пролива не изменится», – сообщил источник иранского агентства Fars.
В ходе переговоров делегаций в Пакистане президент Дональд Трамп кратко поговорил с журналистами во время отъезда в Майами на бои UFC. Когда его спросили, как идут переговоры, Трамп сказал, что для него все равно, будет ли достигнута сделка между США и Ираном.
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар утром 12 апреля настаивает, что Вашингтон и Тегеран все равно должны соблюдать соглашение о прекращении огня после неудачных переговоров.
Бывший переговорщик госдепа по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер заявил CNN, что иранцы «держат больше карт, чем американцы», после того как 21 час переговоров между США и Ираном завершились без соглашения. «Они явно не спешат идти на уступки, – сказал Миллер. – Мне кажется, у них все еще есть высокообогащенный уран. Они показали, что использовали географию как оружие, контролируют и теперь управляют Ормузским проливом. Режим выжил».
Между тем, Центральное командование США заявило 11 апреля, что военные начали разминирование Ормузского пролива, поскольку некоторые корабли все еще не могут пройти через него. Два эсминца прошли через Ормузский пролив в рамках миссии по полной очистке от морских мин, ранее заложенных Корпусом стражей исламской революции Ирана, сообщили американские военные. С начала перемирия в начале этой недели через пролив прошло всего около 30 судов.