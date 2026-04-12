США и Иран не смогли достичь соглашения после 21 часа переговоров

Бывший переговорщик госдепа по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер заявил CNN, что иранцы «держат больше карт, чем американцы», после того как 21 час переговоров между США и Ираном завершились без соглашения. «Они явно не спешат идти на уступки, – сказал Миллер. – Мне кажется, у них все еще есть высокообогащенный уран. Они показали, что использовали географию как оружие, контролируют и теперь управляют Ормузским проливом. Режим выжил».