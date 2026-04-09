Будет ли перемирие между США и Ираном крепким и долгим

Абсолютное большинство деталей прекращения огня, вероятно, выяснится в скором времени, как и то, сработает ли оно в принципе, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Поэтому утверждать, что война закончилась, пока рано. Если она все же не возобновится, в регионе складывается новая расстановка сил, которую еще трудно оценить. В частности, непонятно, что происходит внутри Ирана, и, вероятно, усилия США и Израиля теперь вновь будут направлены на его расшатывание. «Но режим тоже сделает свои выводы и будет иметь основания для большей уверенности в себе. Если Иран устоит и продолжит развиваться, он превращается в весомую региональную силу, с которой всем придется считаться. Насколько изменится его собственный курс и что за руководство там возникает, выяснится по ходу событий. Логично ожидать, что контроль над проливом и извлекаемые из этого возможности будут теперь в центре политики», – подчеркнул эксперт. Лукьянов также считает, что Трамп в очередной раз продемонстрировал, что он является фактором максимальной дестабилизации в мире, но не готов на окончательное срывание в тотальное противостояние. Он опасается крупных рисков и серьезного сопротивления. «Произносимые им слова имеют какое-то свое значение, понимать их буквально не надо никогда. Сам он не считает никакие свои заявления обязывающими», – объясняет Лукьянов.