Будет ли перемирие между США и Ираном крепким и долгим

Будет ли перемирие между США и Ираном крепким и долгимВойна может возобновиться в любой момент
Спустя больше месяца военных действий Иран, США и Израиль согласовали двухнедельное прекращение огня. Об этом было объявлено в ночь на 8 апреля премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. За 1,5 часа до того американский президент Дональд Трамп подчеркнул в своей соцсети Truth Social: «Я согласен приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня! <...> Мы получили от Ирана предложение <...> считаем, что оно является приемлемой основой для переговоров. Соединенные Штаты и Иран согласовали почти все различные пункты, вызвавшие разногласия в прошлом, но двухнедельный срок позволит окончательно урегулировать вопрос <...>», – подчеркнул Трамп. Хотя еще за несколько часов до этого американский лидер грозил Ирану полным уничтожением.
Трамп также поблагодарил Шарифа и начальника штаба сухопутных войск Пакистана фельдмаршала Асима Мунира за посреднические усилия. Отдельно, отвечая на вопросы журналистов, президент США намекнул и на участие Китая в этом процессе.
Сам факт перемирия, несмотря на отдельные случаи его нарушения со стороны американо-израильских сил в течение дня, никем не отрицался. Но характер перемирия и условия, выдвигаемые сторонами, оцениваются ими по-разному. По состоянию на 18.00 мск сайты слежения за морским и воздушным трафиком MarineTraffic и FlightRadar24 показывали, что наблюдается отсутствие гражданских воздушных судов в воздушном пространстве Ирана и вблизи него. Новость о перемирии привела к быстрому падению цен на нефть и газ и росту биржевых индексов.
Трамп и его окружение говорят о победе над Ираном. В ходе очередной пресс-конференции военный министр Пит Хегсет заявил, что Тегеран «молил» о прекращении огня. Более того, чуть позже сам Трамп заявил о 15 пунктах в потенциальном американо-иранском соглашении, которое будет обсуждаться в ходе переговоров в пакистанском Исламабаде. Помимо заявлений о готовности рассмотреть возможность смягчения санкций и других ограничений в отношении Ирана Трамп заявил, что в стране произошла «смена режима» и она откажется от обогащения урана. Он также пообещал ввести пошлины в 50% в отношении продукции любой страны, поставляющей оружие Ирану. Стоит уточнить, что решение Верховного суда США от 20 февраля о незаконности большинства введенных Трампом пошлин ограничивает его возможности единовременно утверждать такую высокую ставку.
В Иране, наоборот, говорят о своей победе над США. Соответственно, их список потенциальных условий урегулирования носит по большей части взаимоисключающий характер в сравнении с американским. Согласно иранским СМИ, он включает не только отказ от санкций, но и контроль Ирана над Ормузским проливом, отказ США от военного присутствия на Ближнем Востоке, прекращение атак на Иран и его союзников, включая движение «Хезболла» в Ливане, разморозку иранских активов, приостановку действий всех ущемляющих иранскую сторону резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, а также утверждение в Совбезе ООН резолюции, делающей потенциальное соглашение между США и Ираном обязательным. Об отказе от обогащения урана или любых других действиях на этом направлении в иранских предложениях не сказано.
Двухнедельное перемирие потенциально может стать переходом к бессрочному перемирию, говорит младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. С одной стороны, администрация Трампа уже дважды устраивала войны прямо во время переговоров и не похоже, чтобы президент США выполнял свои же обязательства по вопросам войны и мира. С другой стороны, конкретно эта война может быть слишком сильным шоком для Трампа и заставит его быть как минимум осторожнее по иранскому вопросу, продолжает эксперт. Война, очевидно, в принципе не нравится и иранцам. При этом текущее перемирие позволяет Ирану сохранить лицо и выставить себя победителем в этом конфликте, говорит Васькин. Из всех объявленных пунктов стороны, вероятно, смогут договориться лишь по открытию Ормузского пролива и Тегеран будет настаивать на выполнении части своих требований на переговорах, считает Васькин. Он точно будет выступать за сохранение мирной ядерной программы, а вот по поводу санкций возможны варианты. Васькин думает, что Израиль будет соблюдать перемирие с Ираном. Чтобы его нарушить, Израиль должен быть уверен, что Трамп не выступит против атак Израиля на Иран, предполагает эксперт.
Абсолютное большинство деталей прекращения огня, вероятно, выяснится в скором времени, как и то, сработает ли оно в принципе, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Поэтому утверждать, что война закончилась, пока рано. Если она все же не возобновится, в регионе складывается новая расстановка сил, которую еще трудно оценить. В частности, непонятно, что происходит внутри Ирана, и, вероятно, усилия США и Израиля теперь вновь будут направлены на его расшатывание. «Но режим тоже сделает свои выводы и будет иметь основания для большей уверенности в себе. Если Иран устоит и продолжит развиваться, он превращается в весомую региональную силу, с которой всем придется считаться. Насколько изменится его собственный курс и что за руководство там возникает, выяснится по ходу событий. Логично ожидать, что контроль над проливом и извлекаемые из этого возможности будут теперь в центре политики», – подчеркнул эксперт. Лукьянов также считает, что Трамп в очередной раз продемонстрировал, что он является фактором максимальной дестабилизации в мире, но не готов на окончательное срывание в тотальное противостояние. Он опасается крупных рисков и серьезного сопротивления. «Произносимые им слова имеют какое-то свое значение, понимать их буквально не надо никогда. Сам он не считает никакие свои заявления обязывающими», – объясняет Лукьянов.
Перемирие показывает, что США не достигли поставленных целей в конфликте с Ираном, говорит военный эксперт Иван Коновалов. Эти цели были не военные, а политические и экономические, достигаемые военными средствами. Но стало ясно, что ни у США, ни у Израиля не было достаточно военных ресурсов, чтобы их достигнуть. Поэтому на данный момент можно говорить даже о том, что Иран одержал военную победу, просто устояв под ударами сильнейшей страны мира и ее главного регионального союзника, подчеркивает Коновалов. При этом США добились ряда политических и экономических целей, например ЕС еще сильнее оказался привязан к поставкам энергоресурсов из США, заключает эксперт.
Факт наступления перемирия, несмотря на официальные заявления сторон, довольно неочевиден, говорит ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. По мнению эксперта, сейчас наиболее важным остается фактор Израиля, который заинтересован в продолжении боевых действий и максимальном ослаблении Ирана. Сокольщик также видит риски в давлении на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху со стороны более радикальных членов израильского правительства. «Исходя из этого, даже если удастся добиться фактического перемирия в течение двух недель, в этот период и после него может произойти достаточно событий, которые смогут его сорвать», – подчеркнул Сокольщик. Согласно источникам The Wall Street Journal, Иран сообщил через посредников о готовности согласиться на переговоры с США только в том случае, если режим прекращения огня будет достигнут в Ливане.