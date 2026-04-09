Подорвет ли Израиль хрупкое перемирие между США и Ираном

За сутки до этого АОИ сообщила о развертывании крупной группировки войск на юге Ливана в нескольких километрах к северу от ливано-израильской границы с целью создания там буферной зоны. Это, согласно ее заявлению, делается для безопасности жителей Северного Израиля, а армия будет находиться на ливанской территории до тех пор, пока не будут устранены угрозы со стороны «Хезболлы». Всего, по словам начальника генштаба АОИ Эяля Замира, там будет оборудовано три линии обороны. При этом он добавил, что израильская армия в рамках наземной операции не станет продвигаться за реку Литани, хотя оттуда большей частью шиитские боевики проводят обстрелы.