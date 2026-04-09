Подорвет ли Израиль хрупкое перемирие между США и Ираном

Подорвет ли Израиль хрупкое перемирие между США и ИраномПремьер Нетаньяху отказался приостанавливать боевые действия в Ливане
Военные операции израильской армии против проиранской ливанской шиитской группировки «Хезболла» продолжатся, несмотря на объявленное 8 апреля США и Ираном двухнедельное прекращение огня, говорится в заявлении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. При этом еврейское государство поддерживает решение американского президента Дональда Трампа приостановить удары по иранским стратегическим и энергетическим объектам при условии, если Тегеран немедленно откроет Ормузский пролив, а также прекратит все атаки по израильским городам и другим государствам Ближнего Востока, подчеркнули в заявлении.
В ответ на сообщение канцелярии израильского премьера «Хезболла» объявила, что группировка находится на «пороге великой исторической победы», и призвала соотечественников не возвращаться в свои дома в Южном Ливане и пригороды Бейрута до официального объявления перемирия. До этого Reuters со ссылкой на три ливанских источника сообщило, что шиитские радикалы готовы присоединиться к соглашению о прекращении огня между США и Ираном и приостановить обстрелы израильской территории.
Израиль отказался приостанавливать боевые действия против «Хезболлы» в Ливане, хотя, согласно заявлению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа (посредник в американо-иранских переговорах), режим прекращения огня распространяется на весь Ближний Восток, в том числе на Ливан. Позже спикер ливанского парламента Набих Берри в разговоре с саудовской газетой Asharq Al-Awsat сообщил, что Бейрут через пакистанцев попросил Вашингтон усилить давление на израильское руководство, с тем чтобы они не подрывали хрупкое перемирие в регионе.
Как сообщает Axios со ссылкой на несколько источников, незадолго до перемирия Нетаньяху в течение дня вел переговоры с Трампом и членами его команды относительно условий соглашения. По их итогам он получил заверения, что Вашингтон во время предстоящих переговоров о мире с иранской стороной будет настаивать на демонтаже ракетно-ядерной программы Ирана, отказе от обогащения урана и передаче его запасов третьей стороне, рассказал изданию неназванный высокопоставленный израильский чиновник.
Израиль готов как минимум временно придерживаться условий перемирия и воздерживаться от атак на Иран, но перспективы бессрочного прекращения огня пока не известны, указывает научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. С одной стороны, риски новой эскалации еще не устранены, поскольку США и Иран лишь частично выполнили поставленные перед собой цели. С другой – пока нет никакой уверенности, что на переговорах стороны смогут продвинуться по наиболее чувствительным вопросам, продолжает эксперт. «Не исключаю вероятность возобновления в регионе боевых действий в формате низкой интенсивности с ситуативными обострениями или же возвращения его к состоянию прокси-конфликта», – допустила Самарская.
Вскоре после объявления перемирия израильская армия нанесла серию авиаударов по южноливанским населенным пунктам, писали ряд арабских СМИ. В то же время пресс-секретарь Армии обороны Израиля (АОИ) Авихай Адраи предупредил жителей Южного Ливана, а также южных пригородов Бейрута о необходимости начать срочную эвакуацию на север страны в преддверии очередной израильской операции против «Хезболлы». Аналогичное обращение к своим гражданам сделали также представители вооруженных сил Ливана.
За сутки до этого АОИ сообщила о развертывании крупной группировки войск на юге Ливана в нескольких километрах к северу от ливано-израильской границы с целью создания там буферной зоны. Это, согласно ее заявлению, делается для безопасности жителей Северного Израиля, а армия будет находиться на ливанской территории до тех пор, пока не будут устранены угрозы со стороны «Хезболлы». Всего, по словам начальника генштаба АОИ Эяля Замира, там будет оборудовано три линии обороны. При этом он добавил, что израильская армия в рамках наземной операции не станет продвигаться за реку Литани, хотя оттуда большей частью шиитские боевики проводят обстрелы.
В ближайшее время Израиль планирует провести зачистку ливанской территории от военной инфраструктуры «Хезболлы» в радиусе 4 км от границы, а также снести все здания в ливанских деревнях, за исключением местных христианских общин, чтобы не позволить шиитским боевикам использовать эти сооружения для агрессивных действий, говорил израильский министр обороны Исраэль Кац. Всего в операции планируется задействовать пять дивизий АОИ.
Ливанское направление остается актуальной проблемой в израильской политической повестке, хотя оно и вписано в общую логику ирано-израильского противостояния, но имеет свою динамику, заметила Самарская. Цель Израиля – обеспечение безопасности своих северных рубежей, поэтому полное прекращение боевых операций против «Хезболлы» вряд ли будет возможно без достижения политических целей.
Несмотря на перемирие, Израиль пытается сохранить за собой право самостоятельно действовать в соседнем Ливане, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Это, по мнению востоковеда, должно стать для израильтян утешительным призом, так как если Вашингтон и Тегеран по-своему могут объявить о своей победе, то израильское руководство сделать этого не может. «Очевидно, что в войне Израиль не достиг своих целей и не одолел Исламскую Республику, поэтому в этих условиях он пытается закрепить за собой хотя бы Южный Ливан», – сказал эксперт.