Что известно об условиях перемирия между США и Ираном

Что известно об условиях перемирия между США и ИраномОбе стороны заявили о своей победе, Трамп несколько раз менял дедлайны и требования
Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал полученное от Ирана предложение из 10 пунктов как приемлемую основу для переговоров. Он отметил, что США и Иран согласовали почти все пункты, вызывавшие разногласия в прошлом, и двухнедельный срок позволит окончательно согласовать сделку. «Ведомости» собрали все, что известно на данный момент о перемирии на Ближнем Востоке.
Что заявил Трамп
Трамп написал в соцсети TruthSocial в ночь на 8 апреля, что согласен приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Речь идет о двустороннем прекращении огня. Решение, по словам Трампа, было принято после переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Мунирой в которых они «просили воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».
Как Трамп вел переговоры с Ираном:
В интервью AFP Трамп заявил о «полной и безоговорочной победе» американцев. Глава Белого дома при этом не уточнил, собирается ли он выполнить свои предыдущие угрозы и уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, если Тегеран нарушит соглашение.
По мнению Трампа, договориться о прекращении огня Ирану помог Китай. Представитель посольства Китая в Вашингтоне говорил CNN, что с самого начала конфликта Китай «работал над тем, чтобы добиться прекращения огня и положить конец конфликту».
Американский лидер также заявил AFP, что с иранским ураном «все будет в полном порядке». «Об этом будет прекрасно позаботились, иначе я бы не согласился», – сказал он.
Глава Белого дома добавил, что США «помогут справиться с заторами в Ормузском проливе» после его открытия на время перемирия. Кроме того, Трамп сообщил AFP о существовании сделки с Ираном на 15 пунктов на более долгий срок. По словам, большая часть из них была согласована.
Sky News обращает внимание, что перемирие «стало еще одним примером» откладыванием Трампа угрозы об эскалации конфликта.
Перемирие показывает, что США не достигли поставленных целей в конфликте с Ираном, заявил «Ведомостям» военный эксперт Иван Коновалов. Эти цели были не военные, а политические и экономические, достигаемые военными средствами. Но стало ясно, что ни у США, ни у Израиля не было достаточно военных ресурсов, чтобы их достигнуть, подчеркнул Коновалов.
Что заявили в Иране
Tasnim опубликовал заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана о принятии условий Тегерана Вашингтоном. В заявлении говорится, что «враг потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение в своей вероломной, незаконной и преступной войне против иранского народа». Подчеркивается, что Иран «одержал великую победу», а США «были вынуждены» принять предложенный Ираном план из 10 пунктов.
Согласно этому плану:
Вашингтон обязуется гарантировать ненападение,
признать сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом,
признать право на обогащение урана,
снять все первичные и вторичные санкции,
прекратить действие всех резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ,
от США требуется выплатить компенсацию Ирану,
вывести боевые подразделения из региона и прекратить огонь на всех фронтах, включая войну против «героического Исламского сопротивления Ливана».
Отмечается, что в течение двух недель Иран проведет переговоры с США в Исламабаде. Речь не об окончании войны: Исламская республика согласится на прекращение боевых действий лишь тогда, когда «с учетом принятия иранских принципов, изложенных в плане из 10 пунктов, все их детали будут окончательно согласованы в ходе переговоров».
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив откроется для судоходства на время перемирия.
Позиция Израиля
Израиль поддержал США в решении приостановить атаки на Иран на две недели, указано в заявлении канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
«Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона», – говорится в заявлении (цитата по Times of Israel).
При этом подчеркивается, что прекращение огня не распространяется на Ливан, «несмотря на заявления пакистанских посредников об обратном».
Переговоры в Пакистане и влияние Китая
По данным The New York Times (NYT), премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий в качестве ключевого посредника, заявил, что пригласил американскую и иранскую делегации на переговоры в Исламабад 10 апреля. Отмечается, что Пакистан пытается организовать встречу на протяжении нескольких недель.
Три иранских чиновника сообщили NYT, что Иран принял предложение Пакистана о прекращении огня после «отчаянных дипломатических усилий» со стороны Пакистана и вмешательства Китая в последний момент. Совет национальной безопасности Ирана официально подтвердил соглашение, назвав его победой, поскольку США приняли условия Ирана.
Прочный договор или «шкурный интерес»
Перемирие – позитивный признак, но в условиях дефицита доверия к трамповской дипломатии может быть интерпретировано как попытки американского президента передохнуть, выиграть время с тем, чтобы впоследствии возобновить давление, отметил в беседе с «Ведомостями» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. Но эксперт подчеркнул, что президент США зажат в тиски негативной внутриполитической динамики и вынужден идти на компромисс, руководствуясь и электоральными соображениями.
«Можно ли назвать такие договоренности прочными? Вряд ли. Поскольку отсутствует базовый компонент – взаимное доверие и, самое главное, уважение между сторонами. Есть лишь шкурный интерес», – сказал Кошкин. По его мнению, не стоит списывать со счетов и фактор исчерпанности ресурсов Ирана, который не менее заинтересован в договоренностях.
Если хотя бы часть пунктов иранского плана урегулирования будет реализована, итоги войны станут величайшим стратегическим поражением США со времен войны во Вьетнаме, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Поэтому и существуют серьезные сомнения, что будет достигнуто мирное соглашение в том виде, как оно сейчас подается, подчеркивает он.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что утверждать, что война закончилась – пока рано. «Непонятно, что происходит внутри Ирана, усилия США и Израиля теперь вновь будут направлены на его расшатывание», – отмечает он. «Но режим тоже сделает свои выводы и будет иметь основания для большей уверенности в себе», – поясняет Лукьянов. По его мнению, если Иран устоит и продолжит развиваться, он станет весомой региональной силой.
Он также считает, что Трамп в очередной раз продемонстрировал, что он является фактором максимальной дестабилизации в мире, но не готов на окончательное срывание в тотальное противостояние. Он опасается крупных рисков и серьезного сопротивления. «Пока общее мнение в регионе, что Трамп повторил свой традиционный подход, который называют TACO (Trump always chickens out – Трамп всегда сдрейфит). Все перевели дух. Миротворчество теперь вот так выглядит», – объяснил Лукьянов.
Что происходит с ценами на нефть и на газ
8 апреля фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже $100 за баррель, достигнув $94. Это самый низкий уровень с 11 марта. Снижение стоимости нефти было зафиксировано после заявления Трампа о договоренности с Ираном о двухнедельном прекращении огня при условии немедленного и безопасного открытия Ормузского пролива, пишет Reuters. В связи с этим, по словам трех источников агентства в отрасли, некоторые независимые нефтеперерабатывающие предприятия Китая, получившие от Пекина новые квоты на импорт, начали активно закупать иранскую нефть.
Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов среды падают на 18,5%, до $518,6 за тысячу кубометров.
Как рассказал «Ведомостями» инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев, возобновление безопасного судоходства через Ормузский пролив означает, что более 16,5 млн баррелей нефти, уже загруженной на танкеры, смогут выйти из Персидского залива. В течение двух-трех недель суда достигнут адресатов в Европе и Азии, снизив физический дефицит топлива. Возобновление плановой работы экспортных терминалов (инфраструктура в основном не пострадала в ходе конфликта) вероятно в течение одного-двух месяцев.
По словам Клещева, ситуация с сжиженным природным газом (СПГ) менее позитивная: официально было заявлено о потере 17% экспортных мощностей Катара (минус 3-4% мирового экспорта СПГ). Выбытие алюминиевых мощностей в ОАЭ, Катаре и Бахрейне ВТБ Мои Инвестиции оценивают в 2,5 млн т в год (более 3% мирового производства).