Что известно об условиях перемирия между США и Ираном

Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал полученное от Ирана предложение из 10 пунктов как приемлемую основу для переговоров. Он отметил, что США и Иран согласовали почти все пункты, вызывавшие разногласия в прошлом, и двухнедельный срок позволит окончательно согласовать сделку. «Ведомости» собрали все, что известно на данный момент о перемирии на Ближнем Востоке.