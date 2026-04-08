Ормузский пролив могут открыть на две недели

Ормузский пролив могут открыть на две неделиТрамп заявил, что согласен на перемирие, а США и Иран близки к заключению соглашения
Ормузский пролив откроется для судоходства на две недели при прекращении атак на Иран. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи в соцсети X.
По его словам, вооруженные силы страны прекратят «оборонительные операции, если атаки на Иран будут прекращены.
«В течение двух недель будет возможен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений», – сказал Аракчи.
Министр также поблагодарил от имени Ирана премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и фельдмаршала Асима Мунира «за их неустанные усилия по прекращению войны в регионе».
В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп написал на своей странице в TruthSocial, что он согласен приостановить бомбардировки Ирана на две недели. Прекращение огня будет двусторонним. Решение, по словам Трампа, принято после бесед с Шарифом и Муниром, в которых они «просили воздержаться от отправки разрушительных сил в Иран сегодня вечером, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива».
«Причина этого заключается в том, что мы уже достигли и перевыполнили все военные задачи и очень далеко продвинулись в достижении окончательного соглашения относительно долгосрочного мира с Ираном и мира на Ближнем Востоке», – заявил Трамп.
Глава Белого дома также назвал приемлемой основой для переговоров полученное от Ирана предложение из 10 пунктов. По его словам, США и Иран согласовали почти все пункты, вызывавшие разногласия в прошлом, но двухнедельный срок позволит окончательно согласовать сделку.
CNN со ссылкой на источник писало 7 апреля, что США и Иран могут заключить мирную сделку в ближайшее время. Собеседник телеканала утверждает, что вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон. Переговоры ведет командующий пакистанской армией Мунир.
5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам американского лидера, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Срок ультиматума истек 7 апреля.