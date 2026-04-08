Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Инвестиции

Нефть Brent начала дешеветь на фоне данных о возможной сделке между США и Ираном

Ведомости

Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent упала на 5,5% на фоне новостей о возможном заключении договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00:38 мск цена опустилась на 5,26% относительно предыдущего закрытия и достигла $103,78 за баррель.

CNN со ссылкой на источник сообщил, что США и Иран могут заключить мирную сделку в ближайшее время. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что находится в разгаре напряженных переговоров по Ирану на фоне приближающегося истечения его ультиматума.

5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Срок ультиматума должен был истечь 7 апреля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь