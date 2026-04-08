Нефть Brent начала дешеветь на фоне данных о возможной сделке между США и Ираном
Цена июньского фьючерса на нефть марки Brent упала на 5,5% на фоне новостей о возможном заключении договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 00:38 мск цена опустилась на 5,26% относительно предыдущего закрытия и достигла $103,78 за баррель.
CNN со ссылкой на источник сообщил, что США и Иран могут заключить мирную сделку в ближайшее время. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что находится в разгаре напряженных переговоров по Ирану на фоне приближающегося истечения его ультиматума.
5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Срок ультиматума должен был истечь 7 апреля.