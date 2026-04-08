CNN: США и Иран могут заключить сделку в ближайшее время

США и Иран могут заключить мирную сделку в ближайшее время, сообщил CNN со ссылкой на источник.

По словам собеседника телеканала, вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон. Переговоры ведет командующий пакистанской армией, фельдмаршал Асим Мунир.

5 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Срок ультиматума истекает 7 апреля.

За несколько часов до конца срока премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X призвал Трампа продлить срок ультиматума на две недели, а Иран открыть Ормузский пролив на это же время в качестве жеста доброй воли. Пакистан считает, что такие меры позволят дипломатии идти своим чередом.

На это Трамп ответил, что не может комментировать предложение, так как занят напряженными переговорами с Ираном.

