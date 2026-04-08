CNN: США и Иран могут заключить сделку в ближайшее время

За несколько часов до конца срока премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в соцсети X призвал Трампа продлить срок ультиматума на две недели, а Иран открыть Ормузский пролив на это же время в качестве жеста доброй воли. Пакистан считает, что такие меры позволят дипломатии идти своим чередом.