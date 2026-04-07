Трамп рассказал о напряженных переговорах с Ираном

Поэтому лидер США не стал отвечать на вопрос о просьбе Пакистана продлить срок ультиматума
Ведомости

Президент США Дональд Трамп отказался от комментариев относительно предложения премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа продлить срок ультиматума еще на две недели. Так он ответил в эфире телеканала Fox News.

«Я не могу комментировать, потому что сейчас мы ведем напряженные переговоры», – сказал он.

О том, что Трамп ознакомился с предложением Шарифа, сообщила Axios пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она заявила, что ответ последует.

Ранее Шариф в соцсети X призвал Трампа продлить срок ультиматума на две недели, а Иран открыть Ормузский пролив на это же время в качестве жеста доброй воли. Пакистан считает, что такие меры позволят дипломатии идти своим чередом.

5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. По словам главы Белого дома, ударам подвергнутся электростанции и мосты. Срок ультиматума истекает 7 апреля.

