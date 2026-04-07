Нефть дорожает перед истечением ультиматума Трампа
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,3% до $111,16 за баррель по состоянию на 09:10 мск.
Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросла на 2,5% и достигла $115,27 за баррель.
Цены на нефть растут перед истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по Ормузскому проливу.
Axios писал, что США и Израиль разработали план массированной атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, но пока его не реализуют, надеясь на успех переговоров. По данным портала, Вашингтон планирует дождаться окончания выделенного Тегерану срока.