Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Нефть дорожает перед истечением ультиматума Трампа

Ведомости

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 1,3% до $111,16 за баррель по состоянию на 09:10 мск.

Стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX выросла на 2,5% и достигла $115,27 за баррель.

Цены на нефть растут перед истечением срока ультиматума президента США Дональда Трампа Ирану по Ормузскому проливу.

5 апреля Трамп в грубой форме пригрозил Ирану атаками на электростанции и мосты, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив. На следующий день американский президент заявил, что военные США могут уничтожить Иран за одну ночь и это может произойти уже 7 апреля.

Axios писал, что США и Израиль разработали план массированной атаки на иранскую энергетическую инфраструктуру, но пока его не реализуют, надеясь на успех переговоров. По данным портала, Вашингтон планирует дождаться окончания выделенного Тегерану срока.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её