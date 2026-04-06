Axios узнал о готовности плана ударов по энергообъектам Ирана

6 апреля Axios также сообщал о переговорах США, Ирана и посредников по возможному 45-дневному перемирию. По оценке источников, шансы на достижение договоренностей в ближайшие 48 часов остаются низкими, однако этот процесс рассматривается как последняя возможность избежать дальнейшей эскалации. Иранские представители, по данным издания, опасаются сценария, при котором режим прекращения огня может быть нарушен, как это происходило в других конфликтах региона. Посредники обсуждают дополнительные меры по укреплению доверия со стороны США, которые могли бы частично удовлетворить требования Тегерана.