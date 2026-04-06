Axios узнал о готовности плана ударов по энергообъектам Ирана

Ведомости

США и Израиль подготовили план масштабной бомбардировки энергетической инфраструктуры Ирана, однако его реализация пока отложена в ожидании исхода переговоров. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Оперативный план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против иранских энергетических объектов готов к применению», – говорится в публикации.

По данным издания, Вашингтон рассчитывает сначала дождаться истечения срока, отведенного на дипломатические усилия. 5 апреля президент США Дональд Трамп потребовал открыть Ормузский пролив до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля), пригрозив новыми ударами по инфраструктуре. До этого он в грубой форме призывал Иран открыть маршрут, утверждая, что в противном случае Исламская республика будет «жить в аду».

В Тегеране заявили, что подобные угрозы свидетельствуют о готовности США к «военному преступлению». В постпредстве Ирана призывали ООН «не молчать перед лицом открытой и бесстыдной угрозы».

6 апреля Axios также сообщал о переговорах США, Ирана и посредников по возможному 45-дневному перемирию. По оценке источников, шансы на достижение договоренностей в ближайшие 48 часов остаются низкими, однако этот процесс рассматривается как последняя возможность избежать дальнейшей эскалации. Иранские представители, по данным издания, опасаются сценария, при котором режим прекращения огня может быть нарушен, как это происходило в других конфликтах региона. Посредники обсуждают дополнительные меры по укреплению доверия со стороны США, которые могли бы частично удовлетворить требования Тегерана.

