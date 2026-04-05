Иран обвинил Трампа в намерении совершить военное преступление

Перекрытие Ормузского пролива со стороны Ирана происходит на фоне войны США и Израиля против Исламской Республики. Это привело к резкому росту мировых цен на нефть и эмоциональной реакции Трампа в связи с этим. Президент США установил для Тегерана дедлайн до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля), после которого Иран может подвергнуться масштабным атакам.