Иран обвинил Трампа в намерении совершить военное преступление
Своими угрозами в адрес Ирана президент США Дональд Трамп демонстрирует намерение «совершить военное преступление». С такой позицией выступили в постоянном представительстве Ирана в ООН в X.
5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. Он заявил, что ударам подвергнутся электростанции и мосты. В постпредстве Ирана заявили, что если бы «совесть ООН была жива», то организация «не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы воинственного президента Соединенных Штатов».
«Это прямое и публичное подстрекательство к террору мирного населения и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – указали в представительстве.
В постпредстве Ирана указали, что международное сообщество несет юридическую ответственность за предотвращение подобных актов и оно должно действовать сейчас: «Завтра будет слишком поздно».
Перекрытие Ормузского пролива со стороны Ирана происходит на фоне войны США и Израиля против Исламской Республики. Это привело к резкому росту мировых цен на нефть и эмоциональной реакции Трампа в связи с этим. Президент США установил для Тегерана дедлайн до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля), после которого Иран может подвергнуться масштабным атакам.