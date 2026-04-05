Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Иран обвинил Трампа в намерении совершить военное преступление

Ведомости

Своими угрозами в адрес Ирана президент США Дональд Трамп демонстрирует намерение «совершить военное преступление». С такой позицией выступили в постоянном представительстве Ирана в ООН в X.

5 апреля Трамп пригрозил Ирану уничтожением, если Тегеран не откроет проход через Ормузский пролив. Он заявил, что ударам подвергнутся электростанции и мосты. В постпредстве Ирана заявили, что если бы «совесть ООН была жива», то организация «не молчала бы перед лицом открытой и бесстыдной угрозы воинственного президента Соединенных Штатов».

«Это прямое и публичное подстрекательство к террору мирного населения и явное доказательство намерения совершить военное преступление», – указали в представительстве.

В постпредстве Ирана указали, что международное сообщество несет юридическую ответственность за предотвращение подобных актов и оно должно действовать сейчас: «Завтра будет слишком поздно».

Перекрытие Ормузского пролива со стороны Ирана происходит на фоне войны США и Израиля против Исламской Республики. Это привело к резкому росту мировых цен на нефть и эмоциональной реакции Трампа в связи с этим. Президент США установил для Тегерана дедлайн до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля), после которого Иран может подвергнуться масштабным атакам.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь