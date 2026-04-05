Дмитриев допустил рост цены на нефть выше $150 за баррель в ближайшие две недели

Ормузский пролив сейчас фактически закрыт уже более месяца, что создало, по оценке Международного энергетического агентства, самое масштабное нарушение поставок в истории нефтяного рынка. Судоходство через этот узкий водный путь, который в обычное время служит маршрутом для примерно пятой части мировой нефти, сократилось до минимума.