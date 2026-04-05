Дмитриев допустил рост цены на нефть выше $150 за баррель в ближайшие две недели

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев спрогнозировал превышение цены нефти отметки в $150 в ближайшие 14 дней. Об этом он написал в соцсети X.

«Мы можем увидеть нефть по $150 и выше уже в ближайшие две недели», – написал Дмитриев.

Как пишет Bloomberg, пять недель военного конфликта на Ближнем Востоке серьезно дестабилизировали мировой нефтяной рынок. Цены на «черное золото» вплотную приблизились к отметке $120 за баррель в марте, а продолжающаяся эскалация толкает котировки вверх. 3 апреля фьючерсы на нефть марки Brent закрепились в районе $109 за баррель.

Ормузский пролив сейчас фактически закрыт уже более месяца, что создало, по оценке Международного энергетического агентства, самое масштабное нарушение поставок в истории нефтяного рынка. Судоходство через этот узкий водный путь, который в обычное время служит маршрутом для примерно пятой части мировой нефти, сократилось до минимума.

