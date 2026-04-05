Трамп уточнил дедлайн для открытия Ормузского пролива Ираном

Президент США Дональд Трамп установил дедлайн Ирану для открытия Ормузского пролива – он требует открыть маршрут до 20:00 по восточному времени 7 апреля (3:00 мск 8 апреля). 

До этого Трамп в нецензурной форме призвал Иран открыть пролив. Он заявил, что в ином случае Иран «будет жить в аду».

Ормузский пролив остается закрытым с начала войны против Ирана, которую начали США и Израиль. 4 апреля Трамп заявил, что через 48 часов истекают 10 дней, отведенных Тегерану на открытие Ормузского пролива.

Вместе с тем Трамп допустил заключение сделки с Ираном в понедельник, 6 апреля.

4 апреля власти Ирана выдали разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарными грузами через Ормузский пролив в иранские порты и порты, расположенные в Оманском заливе. 

