Трамп в нецензурной форме призвал Иран открыть Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп в грубой форме пригрозил Ирану атаками на электростанции и мосты, если тот не откроет Ормузский пролив. Свой ультиматум глава Белого дома опубликовал в Truth Social.
«Вторник будет в Иране Днем электростанций и Днем мостов – все в одном. Ничего подобного вы еще не видели!!! Открывайте, черт возьми, пролив, безумные ублюдки, или будете жить в аду – просто посмотрите!» – написал Трамп.
4 апреля Трамп заявил, что через 48 часов истекают 10 дней, отведенных Тегерану на открытие Ормузского пролива. Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского министерства обороны сообщало, что Израиль готов атаковать иранские энергетические объекты, но ждет «зеленого света» от США. 3 апреля Трамп пригрозил новыми ударами по инфраструктуре Ирана – мостам и электростанциям.
22 марта глава Белого дома заявил, что нанесет удары по иранским электростанциям в случае отказа открыть Ормузский пролив для прохода судов.
Reuters со ссылкой на источники в американских разведывательных службах сообщало, что Иран в ближайшее время вряд ли согласится открыть Ормузский пролив, поскольку контроль над этой ключевой нефтяной артерией остается для Тегерана единственным реальным инструментом давления на Соединенные Штаты.