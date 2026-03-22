Трамп дал Ирану 48 часов на решение по Ормузскому проливу

Трамп дал Ирану 48 часов на решение по Ормузскому проливуПрезидент США пригрозил нанести удар по Иранским электростанциям
Президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать иранские электростанции, если страна в кратчайшие сроки не откроет Ормузский пролив для коммерческого судоходства после того, как транспортировка грузов с нефтью и газом оказалась парализована.
Трамп заявил в своем посте в социальных сетях, что он «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.
Агентство Bloomberg обращает внимание, что комментарии Трампа на его платформе Truth Social ознаменовали собой резкую эскалацию риторики американского президента в отношении пролива, через который проходит около 20% мировых объемов нефти и газа. Угрозы практически остановили транспортировку товаров через Ормузский пролив, а вызванный этим шок в энергоснабжении привел к резкому росту цен на сырую нефть.
В отличие от атак на другие энергетические объекты, удар по иранскому энергетическому сектору сам по себе не будет иметь немедленных последствий для мировых поставок энергии. Однако угроза Трампа начать с удара по крупнейшим энергетическим объектам Ирана также может быть отсылкой к АЭС в Бушере, уточняет агентство.
Его последнее заявление прозвучало, несмотря на его более ранний призыв прекратить удары Израиля по энергетическим объектам в регионе, которые рискуют спровоцировать ответные атаки Ирана на нефтегазовую инфраструктуру и еще больше ограничить поток этих ресурсов на мировые рынки.
Эскалация в регионе продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и объектам США в странах Персидского залива.