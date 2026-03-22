Трамп дал Ирану 48 часов на решение по Ормузскому проливу

Президент США пригрозил нанести удар по Иранским электростанциям
Президент США Дональд Трамп пригрозил атаковать иранские электростанции, если страна в кратчайшие сроки не откроет Ормузский пролив для коммерческого судоходства после того, как транспортировка грузов с нефтью и газом оказалась парализована.

Трамп заявил в своем посте в социальных сетях, что он «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.

Агентство Bloomberg обращает внимание, что комментарии Трампа на его платформе Truth Social ознаменовали собой резкую эскалацию риторики американского президента в отношении пролива, через который проходит около 20% мировых объемов нефти и газа. Угрозы практически остановили транспортировку товаров через Ормузский пролив, а вызванный этим шок в энергоснабжении привел к резкому росту цен на сырую нефть.

В отличие от атак на другие энергетические объекты, удар по иранскому энергетическому сектору сам по себе не будет иметь немедленных последствий для мировых поставок энергии. Однако угроза Трампа начать с удара по крупнейшим энергетическим объектам Ирана также может быть отсылкой к АЭС в Бушере, уточняет агентство.

Его последнее заявление прозвучало, несмотря на его более ранний призыв прекратить удары Израиля по энергетическим объектам в регионе, которые рискуют спровоцировать ответные атаки Ирана на нефтегазовую инфраструктуру и еще больше ограничить поток этих ресурсов на мировые рынки.

Эскалация в регионе продолжается с 28 февраля, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю и объектам США в странах Персидского залива.

