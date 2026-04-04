Политика

Reuters: Израиль ждет разрешения США, чтобы атаковать энергоинфраструктуру Ирана

Израиль готовится атаковать иранские энергетические объекты, но ждет «зеленого света» от США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя израильского министерства обороны.

По информации агентства, ЦАХАЛ нанесет удары в течение следующей недели.

Новость появилась после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул 48-часовой ультиматум Тегерану: если безопасный проход судов через Ормузский пролив не будет разрешен, на иранцев «обрушится ад».

Ранее США нанесли удар по мосту B1 между Тегераном и Кереджем. Американский лидер призвал иранское правительство пойти на уступки, «пока от страны хоть что-то осталось». 4 апреля США и Израиль также ударили по нефтехимической особой экономической зоне Махшехр на юго-западе Ирана. Погибли пять человек, 170 ранены.

