Трамп: у Ирана есть 48 часов на сделку с США

22 марта глава Белого дома пригрозил ударами по электростанциям Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив для судоходства. Трамп заявил в своем посте в соцсетях, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.