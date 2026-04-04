Трамп: у Ирана есть 48 часов на сделку с США

Трамп: у Ирана есть 48 часов на сделку с СШАПолитик пригрозил « устроить ад», если Тегеран проигнорирует ультиматум
Президент США Дональд Трамп заявил, что через 48 часов истекают 10 дней, отведенные Тегерану на открытие Ормузского пролива. Об этом он написал в Truth Social.
«Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится ад», – подчеркнул Трамп.
22 марта глава Белого дома пригрозил ударами по электростанциям Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив для судоходства. Трамп заявил в своем посте в соцсетях, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.
3 апреля Трамп пригрозил новыми ударами по инфраструктуре Ирана – мостам и электростанциям. Ранее США нанесли удар по мосту B1 между Тегераном и Кереджем. Американский лидер призвал Тегеран ускорить сделку, «пока от страны хоть что-то осталось».