Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Трамп: у Ирана есть 48 часов на сделку с США

Политик пригрозил « устроить ад», если Тегеран проигнорирует ультиматум
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что через 48 часов истекают 10 дней, отведенные Тегерану на открытие Ормузского пролива. Об этом он написал в Truth Social.

«Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время истекает – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится ад», – подчеркнул Трамп.

22 марта глава Белого дома пригрозил ударами по электростанциям Ирана, если тот не откроет Ормузский пролив для судоходства. Трамп заявил в своем посте в соцсетях, что «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если пролив не будет открыт в течение 48 часов.

3 апреля Трамп пригрозил новыми ударами по инфраструктуре Ирана – мостам и электростанциям. Ранее США нанесли удар по мосту B1 между Тегераном и Кереджем. Американский лидер призвал Тегеран ускорить сделку, «пока от страны хоть что-то осталось».

The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны. Трамп заявил, что Тегеран согласился не добиваться получения ядерного оружия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её