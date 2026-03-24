Трамп: Иран согласился отказаться от разработки ядерного оружия
Тегеран согласился не добиваться получения ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе ответов на вопросы журналистов в Белом доме.
«Я не хочу говорить заранее, но они согласились, что у них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он (цитата по ТАСС).
Кроме того, президент США заявил, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник главы Белого дома Стив Уиткофф ведут переговоры с Ираном. Он добавил, что иранская сторона готова заключить сделку.
CNN со ссылкой на источник 24 марта писал, что между США и Ираном в последние дни происходили контакты, но они пока не переросли в полноценные переговоры. Стороны обсуждают возможность достижения соглашения о завершении конфликта. Собеседник телеканала добавил, что Иран готов предоставить гарантии отказа от разработки ядерного оружия, но настаивает на праве на мирное использование ядерных технологий.
24 марта Ynet писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с представителями США по завершению конфликта. По их данным, соответствующее согласие было тайно передано через иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Новый лидер одобрил быстрое завершение конфликта при условии выполнения наших требований», – приводит издание слова высокопоставленного иранского источника.