Ynet: Хаменеи согласился на мирные переговоры с США
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с представителями США по завершению конфликта. Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.
По их данным, соответствующее согласие было тайно передано через иранского министра иностранных дел Аббаса Аракчи. «Новый лидер одобрил быстрое завершение конфликта при условии выполнения наших требований», – приводит издание слова высокопоставленного иранского источника.
Как отмечается, контакт между сторонами состоялся в формате телефонного разговора. В переговорах участвовали Аракчи, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
При этом Израиль не был проинформирован о переговорах и узнал о них через сторонние источники, уточняет Ynet.
24 марта CBS News сообщал, что Иран рассматривает сообщение США, полученное через посредников. Оно может стать предвестником переговоров.
Axios со ссылкой на израильского чиновника 23 марта писал, что делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе. По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят Уиткофф, Кушнер и, возможно, вице–президент Джей Ди Вэнс.
Тогда же советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что иранская сторона не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед началом военной операции.