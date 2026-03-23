Ynet: Хаменеи согласился на мирные переговоры с США

Axios со ссылкой на израильского чиновника 23 марта писал, что делегации США и Ирана проведут переговоры в Исламабаде уже на этой неделе. По информации собеседника издания, иранскую делегацию может возглавить спикер парламента Мохаммад‑Багер Галибаф. От Вашингтона в Пакистан прилетят Уиткофф, Кушнер и, возможно, вице–президент Джей Ди Вэнс.