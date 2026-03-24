CBS: Иран рассмотрит предложения США
Иран рассматривает сообщение США, полученное через посредников. Оно может стать предвестником переговоров, сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного представителя иранского МИДа.
«Мы получили от США через посредников пункты, и они находятся на рассмотрении», – сообщил источник.
23 марта советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед их атакой 28 февраля. По его словам, все сообщения о якобы ведущихся переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности.
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп поручил американским военным воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в ближайшие пять дней. По его словам, дальнейшие решения будут зависеть от хода «текущих встреч и обсуждений».