CBS: Иран рассмотрит предложения США

23 марта советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не планирует возвращаться к прежнему формату переговоров, который был предложен США перед их атакой 28 февраля. По его словам, все сообщения о якобы ведущихся переговорах между США и Ираном не соответствуют действительности.