Трамп отменил удары по энергосистеме Ирана после переговоров

22 марта Трамп пригрозил, что он «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Ормузский пролив не будет открыт Тегераном в течение 48 часов. Всего, по данным Bloomberg, в Иране функционируют порядка 98 крупных электростанций, работающих на природном газе.