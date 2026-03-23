Трамп отменил удары по энергосистеме Ирана после переговоров

Мораторий введен на пять дней
Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после переговоров с Тегераном. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети TruthSocial.

По словам Трампа, США и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные переговоры о полном и конечном разрешении враждебных отношений на Ближнем Востоке».

Глава Белого дома подчеркнул, что речь идет о пятидневном прекращении атак «в зависимости от успеха продолжающихся встреч и обсуждений».

22 марта Трамп пригрозил, что он «ударит и уничтожит» иранские электростанции, начиная с самой крупной, если Ормузский пролив не будет открыт Тегераном в течение 48 часов. Всего, по данным Bloomberg, в Иране функционируют порядка 98 крупных электростанций, работающих на природном газе.

Угрозы лидера США последовали вскоре после того, как Иран нанес ракетный удар по израильским городам Димона и Арад, недалеко от которых находятся ядерный реактор и центр ядерных исследований.

Fars 23 марта сообщало, что Тегеран намерен заминировать все морские пути в Персидском заливе, если США приступят к наземной операции на иранском побережье или островах. Также иранские военные пригрозили обесточить все государства Персидского залива, если США нанесут удары по их энергообъектам.

