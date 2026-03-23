Иран пообещал заминировать Персидский залив при вторжении США

22 марта Fars писало, что Ормузский пролив будет полностью закрыт и останется недоступным для судоходства в случае удара США по иранской энергетике. Тогда представитель центрального штаба иранской армии заявил, что пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока разрушенные электростанции Ирана не будут восстановлены. По его словам, в случае атаки на иранские энергетические объекты под удар также попадет вся энергетическая инфраструктура Израиля, включая электростанции и объекты информационно-коммуникационных технологий.