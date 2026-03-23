Иран пообещал заминировать Персидский залив при вторжении США

Трамп может попытаться захватить ключевой для экспорта нефти остров
Иран намерен заминировать все морские пути в Персидском заливе, если США начнут наземную операцию на иранском побережье или островах. Такое заявление сделал Совет по обороне исламской республики, передает агентство Fars.

«Любая попытка противника посягнуть на иранские побережья или острова приведет к тому, что все морские пути и линии сообщения в Персидском заливе и вдоль побережья будут заминированы различными видами морских мин, включая плавающие мины, которые могут быть установлены с берега», – говорится в публикации.

При этом совет подчеркнул, что страны, не являющиеся враждебными Ирану, могут продолжать движение через Ормузский пролив. Единственный способ для этого – координация с Тегераном.

20 марта Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк – ключевого объекта для экспорта иранской нефти. Этот шаг рассматривается как рычаг давления на Иран для открытия Ормузского пролива. The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на два источника утверждало, что высокопоставленные американские чиновники сообщили своим коллегами в Израиле, что у Вашингтона может не оказаться другой альтернативы. На этом фоне СМИ писали о переброске морской пехоты.

21 марта Трамп выдвинул ультиматум: если Иран в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив для свободного судоходства, США «уничтожат их различные электростанции, начиная с самой крупной».

22 марта Fars писало, что Ормузский пролив будет полностью закрыт и останется недоступным для судоходства в случае удара США по иранской энергетике. Тогда представитель центрального штаба иранской армии заявил, что пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока разрушенные электростанции Ирана не будут восстановлены. По его словам, в случае атаки на иранские энергетические объекты под удар также попадет вся энергетическая инфраструктура Израиля, включая электростанции и объекты информационно-коммуникационных технологий.

