Reuters: США перебросят «тысячи» пехотинцев и моряков на Ближний Восток
Вооруженные силы США перебросят на Ближний Восток «тысячи» морских пехотинцев и моряков. Об этом пишет Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
В регионе будет развернут авианосец USS Boxer вместе с его экспедиционным корпусом морской пехоты, пишет агентство.
Сообщение об этом появилось на следующий день после заверения президента США Дональда Трампа, что Вашингтон не намерен размещать войска «где бы то ни было». Он уточнил при этом, что не стал бы объявлять о размещении американских сил, даже если бы планировал сделать это.
Как рассказал один из источников Reuters, войска покидают западное побережье Соединенных Штатов примерно на три недели раньше запланированного срока.
Reuters писал накануне, что администрация президента США Трампа также обсуждала варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харг, являющийся центром 90% иранского экспорта нефти. Такая операция, вместе с тем, будет очень рискованной – Иран обладает возможностью достичь острова с помощью ракет и беспилотников, сказал один из чиновников.