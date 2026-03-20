Вышел ли конфликт с Ираном на новый уровень после атак на газовую инфраструктуру

США с согласия или без помощи Израиля уничтожат все объекты крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Южный Парс на юге Ирана, если иранские военные продолжат атаки по энергетической инфраструктуре Катара. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал 19 марта американский президент Дональд Трамп вскоре после бомбардировок Корпусом стражей исламской революции (КСИР) крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в катарском Рас-Лаффане, что привело к его обширным повреждениям. Этот ракетный удар был ответом на израильский удар по нефтегазовым объектам Исламской Республики накануне, в том числе в районе Южного Парса.