Вышел ли конфликт с Ираном на новый уровень после атак на газовую инфраструктуру

Вышел ли конфликт с Ираном на новый уровень после атак на газовую инфраструктуруОтветному удару Ирана подвергся крупнейший комплекс по производству СПГ
США с согласия или без помощи Израиля уничтожат все объекты крупнейшего в мире нефтегазового месторождения Южный Парс на юге Ирана, если иранские военные продолжат атаки по энергетической инфраструктуре Катара. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал 19 марта американский президент Дональд Трамп вскоре после бомбардировок Корпусом стражей исламской революции (КСИР) крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в катарском Рас-Лаффане, что привело к его обширным повреждениям. Этот ракетный удар был ответом на израильский удар по нефтегазовым объектам Исламской Республики накануне, в том числе в районе Южного Парса.
По словам Трампа, американская сторона ничего не знала об израильском нападении, а Катар, в свою очередь, никоим образом не был в него вовлечен. Но этот факт, отмечает президент, не помешал иранской стороне «неоправданно и несправедливо» атаковать часть катарского завода по производству СПГ. Он пообещал, что Израиль больше не станет бить по иранскому месторождению Южный Парс, если Тегеран воздержится от дальнейших ударов по катарской нефтегазовой инфраструктуре.