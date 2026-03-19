Reuters: США отправят тысячи новых военных для войны с Ираном

Тегеран блокирует движение нефтетанкеров и других судов, предположительно связанных с США и Израилем, на фоне старта военной операции против республики. МИД Ирана заявлял, что ситуацию в Ормузском проливе нельзя расценивать без учета общей ситуации в регионе и нарушение судоходства в проливе является результатом войны, развязанной США и Израилем.