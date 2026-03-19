Главная / Политика /

Reuters: США отправят тысячи новых военных для войны с Ираном

Ведомости

Американские власти рассматривают возможность отправки «тысяч» американских военнослужащих для усиления своей операции против Ирана. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника и три источника.

Подкрепления могут отправить в рамках перехода войны на Ближнем Востоке в новую фазу. В рамках этого этапа американские силы обеспечат безопасность прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

«Обеспечение безопасности пролива может также означать размещение американских войск на иранском побережье», – сообщили собеседники агентства.

Администрация президента США Дональда Трампа также обсуждала варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харг, являющийся центром 90% иранского экспорта нефти. Такая операция, вместе с тем, будет очень рискованной – Иран обладает возможностью достичь острова с помощью ракет и беспилотников, сказал один из чиновников.

Ормузский пролив, Китай и Куба: главные заявления Трампа

Политика / Международные новости

14 марта Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направить туда свои военные корабли. Но уже 18 марта он объявил, что Вашингтон не нуждается в помощи по разблокировке акватории.

Тегеран блокирует движение нефтетанкеров и других судов, предположительно связанных с США и Израилем, на фоне старта военной операции против республики. МИД Ирана заявлял, что ситуацию в Ормузском проливе нельзя расценивать без учета общей ситуации в регионе и нарушение судоходства в проливе является результатом войны, развязанной США и Израилем.

