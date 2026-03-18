Трамп: США не нуждается в помощи по разблокировке Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи в защите Ормузского пролива от Ирана, сообщил NBC News.
«На самом деле нам не нужна никакая помощь», – сказал Трамп в ходе беседы с журналистами в Овальном кабинете во время приема премьер-министра Ирландии Мишеля Мартина.
Президент получил прохладный отклик от союзников США. При этом 16 марта, Трамп заявил, что многие страны уже в пути, чтобы оказать помощь. Списка таких стран не было опубликовано. Остальных он призывал присоединиться к ним, «сделать это быстро и с большим энтузиазмом».
14 марта Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направить туда свои военные корабли.
17 марта Axios со ссылкой на источники сообщал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. По данным издания, Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. Президент Эммануэль Макрон прямо заявил, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в разблокировке.
В тот же день Трамп написал в соцсети TrurhSocial, что благодаря военным успехам США больше не нужна помощь стран НАТО в борьбе с Ираном.