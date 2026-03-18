Трамп: США не нуждается в помощи по разблокировке Ормузского пролива

17 марта Axios со ссылкой на источники сообщал, что партнеры США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. По данным издания, Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, Японию и Южную Корею. Президент Эммануэль Макрон прямо заявил, что Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в разблокировке.