Axios: союзники США пока не готовы вступать в коалицию по Ормузскому проливу
Союзники США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом дипломатических переговоров.
По данным издания, Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, а также Японию и Южную Корею. Однако реакция партнеров варьируется от скептицизма до прямого отказа.
«Это полный бардак. Многие люди в замешательстве», – заявил один из европейских дипломатов.
Германия, Италия и Япония уже отказались направлять свои корабли. Великобритания, напротив, проявляет готовность участвовать, тогда как позиция Франции остается неопределенной. По данным источников Axios, президент Франции Эммануэль Макрон не дал окончательного согласия.
14 марта президент США Дональд Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он заявлял, что государства, пострадавшие от действий Ирана, направят свои корабли вместе с США для поддержания открытости пролива.
16 марта Трамп также предупредил, что НАТО может столкнуться с «очень плохим» будущим, если союзники откажутся участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива.