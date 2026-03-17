Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: союзники США пока не готовы вступать в коалицию по Ормузскому проливу

Ведомости

Союзники США не готовы поддержать инициативу Вашингтона по созданию коалиции для разблокировки Ормузского пролива. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом дипломатических переговоров.

По данным издания, Белый дом пытается привлечь к операции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, а также Японию и Южную Корею. Однако реакция партнеров варьируется от скептицизма до прямого отказа.

«Это полный бардак. Многие люди в замешательстве», – заявил один из европейских дипломатов.

США ожидают естественного восстановления движения через Ормузский пролив

Политика / Международные новости

Германия, Италия и Япония уже отказались направлять свои корабли. Великобритания, напротив, проявляет готовность участвовать, тогда как позиция Франции остается неопределенной. По данным источников Axios, президент Франции Эммануэль Макрон не дал окончательного согласия.

14 марта президент США Дональд Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он заявлял, что государства, пострадавшие от действий Ирана, направят свои корабли вместе с США для поддержания открытости пролива.

16 марта Трамп также предупредил, что НАТО может столкнуться с «очень плохим» будущим, если союзники откажутся участвовать в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива.

