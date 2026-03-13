Трамп призвал Британию, КНР и другие страны направить корабли в Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер заявил, что многие государства, которые «пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив», будут направлять свои военные корабли совместно с США, «чтобы сохранить пролив открытым и безопасным».
«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена», – написал Трамп на своей платформе Truth Social.
При этом он признал, что, несмотря на заявления об уничтожении «100% военного потенциала Ирана», Тегеран сохраняет возможность для асимметричных действий.
«Им легко отправить один-два беспилотника, сбросить мину или запустить ракету ближнего действия где-нибудь вдоль или в этом водном пути, независимо от того, насколько сильно они побеждены. Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным»», – отметил президент США.
Financial Times сообщает, что Франция и Италия ведут переговоры с Ираном об обеспечении безопасного прохода своих судов через Ормузский пролив. ЕС вступил в диалог с Тегераном после остановки судоходства в проливе.