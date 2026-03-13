Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Трамп призвал Британию, КНР и другие страны направить корабли в Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп призвал ряд стран присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Американский лидер заявил, что многие государства, которые «пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив», будут направлять свои военные корабли совместно с США, «чтобы сохранить пролив открытым и безопасным».

«Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена», – написал Трамп на своей платформе Truth Social.

При этом он признал, что, несмотря на заявления об уничтожении «100% военного потенциала Ирана», Тегеран сохраняет возможность для асимметричных действий.

«Им легко отправить один-два беспилотника, сбросить мину или запустить ракету ближнего действия где-нибудь вдоль или в этом водном пути, независимо от того, насколько сильно они побеждены. Так или иначе, мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным»», – отметил президент США.

Financial Times сообщает, что Франция и Италия ведут переговоры с Ираном об обеспечении безопасного прохода своих судов через Ормузский пролив. ЕС вступил в диалог с Тегераном после остановки судоходства в проливе.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте