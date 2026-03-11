FT: Франция и Италия обсуждают с Ираном проход судов через Ормузский пролив
Франция и Италия ведут переговоры с Ираном об обеспечении безопасного прохода своих судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
По их данным, европейские страны начали консультации с Тегераном на фоне фактической остановки судоходства через пролив после атак на танкеры и заявления нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи о намерении держать его закрытым.
Один из источников газеты сообщил, что не все европейские страны поддерживают переговоры с Тегераном. «Некоторые считают, что нам нужно говорить с иранцами. Но у стран ЕС очень разные взгляды на этот вопрос, и это усложняет ситуацию», – сказал он.
По данным британских чиновников, Великобритания не ведет прямых переговоров с Ираном по поводу доступа к проливу. Однако глава МИД страны Иветт Купер, находящаяся с визитом в Саудовской Аравии, обсуждает с государствами Персидского залива вопрос обеспечения бесперебойных поставок нефти.
По данным FT, европейские правительства опасаются, что длительная блокировка Ормузского пролива приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и усилит экономическое давление на страны Европы. На этом фоне стоимость нефти уже выросла примерно до $100 за баррель, тогда как в начале года она находилась около $60.
13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что экипажи нефтяных танкеров должны проходить по Ормузскому проливу без опасений, так как США «потопили все корабли» Ирана. «Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив. <...> Бояться нечего. У них [Ирана] нет военно-морских сил», – сказал глава Белого дома.