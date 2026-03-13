Трамп призвал танкеры проявить смелость и пройти через Ормузский пролив
Экипажи нефтяных танкеров должны проходить по Ормузскому проливу без опасений, так как США «потопили все корабли» Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп телеканалу Fox News.
«Нужно показать, что у вас кишка не тонка, и пройти через Ормузский пролив. <...> Бояться нечего. У них [Ирана] нет военно-морских сил», – сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).
Иран заблокировал Ормузский пролив после атак США и Израиля. Прекращение движения нефтяных, торговых и рыболовных судов привело к резкому рост цен на нефть на мировых рынках. Из-за нехватки судов страны вынуждены закачивать нефть в хранилища, объем свободных мощностей в которых стремительно сокращается.
12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации, в котором объявил, что Ормузский пролив останется закрытым на время войны. Также западные СМИ сообщали, что Иран приступил к минированию пролива.
Министр финансов США Скотт Бессент говорил, что Военно-морские силы (ВМС) могут начать сопровождение танкеров, осуществляющих поставки нефти через Ормузский пролив, при поддержке международной коалиции.