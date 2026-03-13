Бессент допустил сопровождение танкеров в Ормузском проливе ВМС США
Военно-морские силы (ВМС) США могут начать сопровождение танкеров, осуществляющих поставки нефти через Ормузский пролив, при поддержке международной коалиции. Об этом заявил Sky News американский министр финансов Скотт Бессент.
«Я уверен, что, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, при поддержке международной коалиции начнут сопровождать суда», – сказал он.
По словам Бессента, Вашингтон обладает сведениями, что Иран не заминировал пролив. Он отметил, что на самом деле через акваторию сейчас проходят иранские танкеры, а также судна под китайским флагом.
12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что верит в мир и дружбу между соседями. При этом он подчеркнул, что американские военные базы в странах Ближнего Востока должны быть закрыты. По словам Хаменеи, Ормузский пролив также останется закрытым до окончания боевых действий. Верховный лидер страны сказал, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, который был нанесен ударами США и Израиля.
11 марта агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Иран уже разместил около десятка мин в Ормузском проливе. По данным издания, это решение может осложнить возобновление работы пролива, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа.