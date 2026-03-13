Бессент допустил сопровождение танкеров в Ормузском проливе ВМС США

12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что верит в мир и дружбу между соседями. При этом он подчеркнул, что американские военные базы в странах Ближнего Востока должны быть закрыты. По словам Хаменеи, Ормузский пролив также останется закрытым до окончания боевых действий. Верховный лидер страны сказал, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, который был нанесен ударами США и Израиля.