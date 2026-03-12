Новый лидер Ирана пообещал отомстить США и оставить Ормузский пролив закрытым

Новый лидер Ирана пообещал отомстить США и оставить Ормузский пролив закрытымМоджтаба Хаменеи потребовал закрыть американские базы на Ближнем Востоке
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением к нации. Его зачитали по государственному телевидению страны. Полную речь приводит агентство Tasnim. Рахбар выразил соболезнования семьям погибших сограждан и заявил, что Иран будет мстить США и Израилю.
«Мы не откажемся от мести за кровь ваших мучеников, особенно за преступления против детей, такие как умышленное преступление в школе в Минабе», – сказал он.
Хаменеи подчеркнул, что верит в мир и дружбу между соседями, но базы США на Ближнем Востоке должны быть закрыты. Ормузский пролив также останется закрытым на время войны. Верховный лидер страны отметил, что Тегеран потребует компенсацию ущерба, нанесенного американо-израильской операцией.
«В любом случае мы будем требовать компенсацию от врага. Если он откажется, мы изымем с его имущества столько, сколько сочтем нужным. А если это невозможно, мы уничтожим имущество в том же объеме», – сказал рахбар.