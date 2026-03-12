Ночные удары Ирана привели к росту мировых цен на нефть

Ночные удары Ирана привели к росту мировых цен на нефтьАтакованы шесть судов и топливные резервуары по всему Ближнему Востоку
Ночью 12 марта Иран атаковал ряд энергетических объектов на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Всего известно о повреждении шести судов и ряда топливных резервуаров в соседних странах. Перед этим центральный штаб иранского военного командования предупредил, что теперь вместо ответных ударов на действия США и Израиля будет наносить »удар за ударом».
Какие объекты атаковал Иран
Ударам подверглись два нефтяных танкера в водах Ирака. Погиб один человек, 38 членов экипажа эвакуированы. Один из погибших – гражданин Индии, находившийся на борту судна Safesea Vishnu. Посольство Индии в Багдаде сообщило, что остальные 15 членов индийского экипажа были эвакуированы в безопасное место. После инцидента нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу. Генеральный директор Иракской портовой компании Фархан аль-Фартуси заявил, что коммерческие порты страны продолжают функционировать. Иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO предупредила, что произошедший инцидент «негативно скажется на безопасности и экономике Ирака».
Израиль также подвергся иранскому удару. Иранские государственные СМИ подтвердили запуск «новой волны ракет» по Израилю и заявили, что к атакам присоединилась ливанская группировка «Хезболла». В результате было поражено более 50 целей.
Три судна были поражены снарядами вблизи Ормузского пролива. Кроме того, в контейнерное судно у берегов ОАЭ попал «неизвестный снаряд», вызвавший небольшой пожар на борту.
Один контейнеровоз поврежден при ударе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае беспилотник упал на здание в районе Крик-Харбор. Возникший пожар удалось быстро локализовать.
Топливное хранилище в порту Омана попало под удар иранского беспилотника, передает CNN.
Атакам подверглись топливные резервуары на севере Бахрейна.
Саудовская Аравия сообщила об уничтожении 20 беспилотников в восточных районах, где расположены основные нефтяные месторождения королевства.
Под удар попали и военные объекты. Минобороны Италии сообщило, что ночью итальянская военная база в иракском Эрбиле подверглась ракетному удару. Погибших и раненых нет.
Скачок цен на нефть
На фоне иранских атак цена на нефть превысила $100 за баррель – через три дня после достижения четырехлетнего максимума, когда цена на нефть марки Brent достигала $118. Цена на нефть марки Brent на фоне иранских атак росла на 8,7% и достигала $100, аналогичный рост был отмечен на нефть марки WTI. При этом цена на американскую марку достигала $98,7.
CNN отметил, что скачок цен произошел несмотря на договоренность стран – членов Международного энергетического агентства о выпуске на мировой рынок рекордных 400 млн барр. нефти.
На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Майами состоялись российско-американские переговоры. Спецпредставитель президента РФ рассказал, что стороны обсудили текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках. По словам Дмитриева, сейчас многие страны, включая США, начинают лучше понимать «ключевую, системообразующую» роль российских энергоресурсов.