Ночные удары Ирана привели к росту мировых цен на нефть

Ударам подверглись два нефтяных танкера в водах Ирака. Погиб один человек, 38 членов экипажа эвакуированы. Один из погибших – гражданин Индии, находившийся на борту судна Safesea Vishnu. Посольство Индии в Багдаде сообщило, что остальные 15 членов индийского экипажа были эвакуированы в безопасное место. После инцидента нефтяные порты Ирака полностью прекратили работу. Генеральный директор Иракской портовой компании Фархан аль-Фартуси заявил, что коммерческие порты страны продолжают функционировать. Иракская государственная компания по сбыту нефти SOMO предупредила, что произошедший инцидент «негативно скажется на безопасности и экономике Ирака».

Израиль также подвергся иранскому удару. Иранские государственные СМИ подтвердили запуск «новой волны ракет» по Израилю и заявили, что к атакам присоединилась ливанская группировка «Хезболла». В результате было поражено более 50 целей.

Три судна были поражены снарядами вблизи Ормузского пролива. Кроме того, в контейнерное судно у берегов ОАЭ попал «неизвестный снаряд», вызвавший небольшой пожар на борту.

Один контейнеровоз поврежден при ударе у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. В Дубае беспилотник упал на здание в районе Крик-Харбор. Возникший пожар удалось быстро локализовать.

Топливное хранилище в порту Омана попало под удар иранского беспилотника, передает CNN.

Атакам подверглись топливные резервуары на севере Бахрейна.

Саудовская Аравия сообщила об уничтожении 20 беспилотников в восточных районах, где расположены основные нефтяные месторождения королевства.