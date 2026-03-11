Тегеран заявил о переходе к тактике «удар за ударом»

11 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении самого мощного ракетного удара по Израилю с начала войны. По данным КСИР, атака продолжалась более трех часов и сопровождалась непрерывными запусками ракет, в том числе сверхтяжелых ракет «Хорремшехр».