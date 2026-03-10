Глава комитета начальников штабов США признал трудности операции против Ирана
Военная операция США против Ирана будет сопряжена с трудностями. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.
«Наша работа продолжается. Она и впредь будет сопряжена с трудностями», – сказал Кейн на пресс-брифинге (цитата по «РИА Новости»).
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Атакам подверглись в том числе цели в Тегеране, сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных представителей армии страны. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.
10 марта президент США Дональд Трамп допустил, что конфликт с Ираном может завершиться в ближайшее время. В то же время Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг заявления американского лидера о скором окончании боевых действий.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа призывают его искать пути выхода из конфликта на фоне резкого роста цен на нефть и опасений негативной политической реакции в случае затяжных военных действий.