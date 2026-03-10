Глава комитета начальников штабов США признал трудности операции против Ирана

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. Атакам подверглись в том числе цели в Тегеране, сообщалось о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных представителей армии страны. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и американским военным объектам на Ближнем Востоке.