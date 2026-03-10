КСИР отверг заявления Трампа о скором завершении войны
Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг заявления президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта с Ираном. С таким заявлением выступил представитель КСИР Сардар Наини, комментируя речь американского лидера в Майами, сообщает агентство Tasnim.
«Наши руки развязаны для расширения войны. Безопасность будет либо для всех, либо ни для кого. Именно мы решаем, когда закончится война», – заявил пресс-секретарь КСИР.
В корпусе также назвали Трампа «преступником», а его заявления о скором завершении конфликта – «абсурдом» и «ложью».
Наини добавил, что вооруженные силы Ирана ожидают появления американского военно-морского флота и авианосца Gerald R. Ford в Ормузском проливе.
До этого Трамп заявил, что конфликт может завершиться в ближайшее время, поскольку боевые действия продолжаются уже вторую неделю. «Думаю, скоро», – ответил он на вопрос журналиста о том, ожидает ли Вашингтон окончания военной операции в течение нескольких дней или на этой неделе.
Президент США также утверждал, что у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства». При этом он отметил, что «разочарован» тем, что в стране был избран новый верховный лидер, но не стал говорить о намерении его свергнуть.
По словам Трампа, с начала конфликта американские военные нанесли удары более чем по 5000 целям. При этом «некоторые из самых важных целей оставили на потом, на случай, если понадобится их уничтожить».
28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против Ирана, был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. 9 марта в Тегеране состоялась церемония присяги нового лидера – аятоллы Моджтабы Хаменеи.