Политика

Трамп допустил окончание конфликта в Иране в ближайшее время

По словам главы Белого дома, у Исламской Республики нет руководства
Ведомости

Иранский конфликт может закончиться в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит CNN.

«Думаю, скоро», – ответил Трамп на вопрос журналиста, ожидает ли американский лидер, что военные операции США завершатся в течение этой недели или нескольких дней.

Трамп заявил, что у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».

Американский лидер заявил, что он «разочарован» тем, что Иран выбрал нового верховного лидера, но не стал говорить, что хотел бы его свергнуть. С начала войны американские военные нанесли удары по более чем 5000 целей, но «некоторые из самых важных целей оставили на потом, на случай, если нам понадобится их уничтожить», – заявил Трамп.

28 февраля, в первый день боевых действий США и Израиля против Ирана, был убит верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. 9 марта в Тегеране прошла церемония присяги новому лидеру – аятолле Моджтабе Хаменеи.

