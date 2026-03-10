Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

WSJ: советники Трампа призывают его искать пути выхода из конфликта с Ираном

Ведомости

Некоторые советники президента США Дональда Трампа в частном порядке призывали его искать пути выхода из ситуации с Ираном в условиях резкого роста цен на нефть и опасений негативной политической реакции из-за затяжного конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal.

9 марта Трамп заявил прессе, что военная миссия в Иране в основном достигла поставленных целей. По его словам, США значительно опережают график, – сказал он, добавив, что, по его мнению, операция завершится «очень скоро».

По словам Трампа, иранский конфликт может закончиться в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. Он заявил, что у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с родственниками, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь