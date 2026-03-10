WSJ: советники Трампа призывают его искать пути выхода из конфликта с Ираном
Некоторые советники президента США Дональда Трампа в частном порядке призывали его искать пути выхода из ситуации с Ираном в условиях резкого роста цен на нефть и опасений негативной политической реакции из-за затяжного конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal.
9 марта Трамп заявил прессе, что военная миссия в Иране в основном достигла поставленных целей. По его словам, США значительно опережают график, – сказал он, добавив, что, по его мнению, операция завершится «очень скоро».
По словам Трампа, иранский конфликт может закончиться в ближайшее время, так как он продолжается уже вторую неделю. Он заявил, что у Ирана «нет ничего, в том числе и руководства».
США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В первый день боевых действий были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи с родственниками, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.